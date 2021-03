Mienten, luego existen

A Donald Trump le contaron las mentiras. El Washington Post descubrió hasta 22.000 embustes del exmandatario estadounidense en cinco años, a más de 10 por día. Una máquina de la trola que ha terminado jugando al golf en Palm Beach después de arengar a la turba a tomar el Capitolio. El engaño no es privativo de un presidente ni de un país. En España se miente bastante, acaso por devoción, tal vez por tradición pícara, y la política no es excepción sino un faro de una cuestionable querencia. En la última semana, los ejemplos se multiplican hasta el estupor. Llegó Inés Arrimadas a Aragón hace una semana y dijo que no estábamos para mociones de censura, que el país debía centrarse en el empleo, en la recuperación, en las soluciones. Unos días después asestó el golpe fallido en Murcia, como si las palabras fueran solo acordes para una lira. Puro viento. El guirigay posterior solo es el reflejo de la singular inclinación de los políticos españoles a jugar en corto. Alguien dijo que era un vodevil, otros hablaron de una trama palaciega, incluso hay quien piensa en teatralizar el absurdo. No entra en los parámetros de la normalidad que, inmersos en una crisis inimaginable, nuestros padres de la patria se enreden en su endogamia hasta intentar convencernos de su verdad, mientras los demás, por supuesto, mienten hasta la extenuación. En la trastienda, la triste conversión de la política española en un contenedor electoral desde la ruptura del bipartidismo, hasta generar la sospecha de que las legislaturas en España son solo tiempos muertos hasta la siguiente meta, la próxima llamada a las urnas. Solo así se comprenden las cuatro elecciones generales en cinco años, sin contar el colapso catalán, una Comunidad detenida en el tiempo merced a un grupo de iluminados irresponsables.

Miente Arrimadas y miente Ayuso cuando afirma que le han conducido a lo inevitable, igual que se adhieren a la bola el PSOE cuando sostiene que pasaba por allí. Ladran mientras cabalga la covid un año después, exactamente un año más tarde de que se derrumbaran las trolas de Sanidad para entrar en un túnel negro del que solo nos sacarán las vacunas. Cuando lleguen de verdad.