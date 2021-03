Por qué no hacemos que la primera parte de la segunda parte contratante sea la segunda parte de la primera parte?". ¡Sabios los Hermanos Marx! Hacienda, los bancos, la propia Universidad a la que pertenezco… han desarrollado un monstruo fagocitador incansable al desaliento: el aparato burocrático extremo. No sé si es más aparato, más burocrático o más extremo; pero lo que si sé es que roza lo abusivo y lo inhumano. Cuando el problema no es dar con el resultado de dos más dos sino hacerse con las arcanas pautas informáticas para cargar, descargar, cumplimentar y mandar, pues es que la cosa se nos ha ido de las manos. ¡Y se nos ha ido sin duda alguna!

¿Estoy yo, vejestorio no digitalizado, contra las tecnologías? Pues, ¡no! Pero tampoco estoy contra los perros y, no obstante, reconozco que no me gusta si me ladran, me muerden o hacen caquica en mis zapatos. Los bancos no te quieren ver ya ni en pintura en sus mostradores. No pretendo yo que me remitan en papiro el resumen de mis cuentas ni que transporten a caballo mis transferencias pero tampoco deseo comprarme un disfraz de buzo robotizado para realizar cualquier nimia gestión. En cuanto a la universidad, conozco de cerca a algunos profesores titulares que rechazan un posible acceso a cátedra por el miedo (temor cerval) a la sobrecarga informático-departamental que ello conllevaría. Seremos tontos, ¡pero queremos seguir siendo un poco felices! Burrocracia sin igual. Como diría el loco: quien bien te quiere, de susto muere.