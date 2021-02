El ritmo de la vacunación

Como explican hoy en HERALDO algunos de sus protagonistas, la vacunación contra la covid es un proceso complejo y que requiere una organización muy ajustada. Pero de momento, lo que lo está ralentizando es el insuficiente suministro de dosis que llega a España cada semana. El aumento de producción previsto y la aprobación de nuevas vacunas permiten esperar que a partir de abril la campaña pueda acelerarse y entrar en una fase masiva.

Desde la recepción y conservación de los viales hasta la gestión de la información en los historiales clínicos, los pasos necesarios para distribuir y aplicar las vacunas son numerosos, y tienen que estar perfectamente planificados y coordinados. A esa tarea se entregan un amplio grupo no solo de médicos y enfermeros, sino también de otros profesionales, de cuyo esfuerzo depende el éxito de la campaña. De momento, la vacunación en Aragón no ha cogido esa ‘velocidad de crucero’ que se esperaba. En dos meses, para una población de algo más de un millón trescientas treinta mil personas, solo han llegado 126.000 dosis, de las que se han inyectado 110.842, y únicamente 43.818 aragoneses, un 3,29%, han recibido las dos dosis necesarias para la inmunización. A este ritmo, no solo sería imposible alcanzar el objetivo de vacunar al 70% de la población antes del verano, sino que el proceso se dilataría durante más de un año. Afortunadamente, se prevé que algunas compañías farmacéuticas, como Pfizer, aumenten pronto su producción y que se apruebe el uso de nuevas vacunas como la de Jenssen, que además solo requeriría una dosis. Si de esa manera el suministro aumenta efectivamente a partir de abril, será entonces cuando quepa organizar la vacunación de una manera ‘masiva’, recurriendo a espacios amplios, un cambio de ritmo en el que ya está trabajando la sanidad aragonesa. Por ahora, habrá que tener paciencia y continuar insistiendo en el cumplimiento de todas las medidas preventivas.