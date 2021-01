Vacunación atascada

La vacunación, principal esperanza para superar la pandemia, está en estos momentos atascada, lo que aumenta la inquietud de los ciudadanos. Entre el rifirrafe de la Comisión Europea con las farmacéuticas y una organización manifiestamente mejorable del proceso en nuestro país, resulta muy difícil ahora mismo creer que puedan cumplirse las expectativas depositadas en la vacuna. Los responsables tienen que poner orden y encauzar debidamente la situación.

Que la operación de producir, distribuir y aplicar millones de vacunas contra la covid-19 en pocos meses iba a resultar compleja era algo sabido, pero las dificultades con las que se está encontrando indican que los planes que se hicieron, en todos los niveles de las administraciones, no estaban bien atados. Los suministros contratados por la Comisión Europea, que centraliza las compras de los países de la Unión, no están llegando al ritmo previsto, lo que está provocando tensión con las compañías productoras. Y en España ha llevado a comunidades como Madrid a suspender la inyección de primeras dosis por falta de vacunas. Hay que confiar en que Aragón dispondrá al menos de los viales necesarios para garantizar a tiempo la segunda inyección en las residencias y a los sanitarios. La escasez se añade en nuestro país a una organización del reparto y la dispensación de la vacuna que no parece la más adecuada, sobre todo cuando se constata que otros países han conseguido movilizar más recursos para acelerar la inmunización.

Por añadidura, ha surgido el escándalo de las vacunaciones irregulares -en nuestra Comunidad el Justicia abrirá una investigación-, que provoca indignación y siembra más dudas sobre los procedimientos que se están siguiendo. Es necesario que los responsables políticos en todos los niveles -en el Gobierno, la nueva ministra de Sanidad- actúen con eficacia para desatascar y acelerar un proceso del que dependen la salud de los ciudadanos y la recuperación económica.