Decisiones en la niebla

Se producen muchos o pocos contagios de covid en los bares y restaurantes? No lo sabemos. ¿Se han producido muchos o pocos contagios en las reuniones familiares navideñas? Todos suponemos que muchos, pero a ciencia cierta no lo sabe nadie. Médicos y virólogos saben cada vez más sobre los mecanismos biológicos del virus. Pero se sigue sabiendo muy poco sobre dónde y cuándo ocurren los contagios. Hay hipótesis muy razonables, desde luego: allí donde la gente se junta con la gente, el virus tiene ocasión de pasar de una persona a otra; cuanta más gente y más tiempo junta, más oportunidades para el bicho. Pero cómo se traduce eso en la vida cotidiana real de los ciudadanos concretos. Pues vaya usted a saber. En los bares se junta la gente, así que deben de ser sitios peligrosos. En las reuniones navideñas se junta la gente, de modo que lo mismo. Y en los tranvías o en los vagones del metro también se apiñan las multitudes. Pero ¿cuántos contagios se dan de verdad en unos sitios o en otros? Ah, eso ya... De los informes del Instituto Carlos III se deduce que en un 62,8% de los contagios no se conoce el ámbito de exposición al virus. Y el problema de fondo está en el rastreo de los contactos, que constituye el gran fracaso de la gestión de la pandemia, no solo en España. Seguro que la culpa no será de los rastreadores, sino de que no son suficientes. Y de que la gente, llegado el caso, tampoco les dice la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y por cierto, ¿alguien se acuerda de la aplicación Radar Covid? A que no. Mientras tanto, los políticos discuten si cierran esto o abren lo otro; y si nos dejan salir hasta las 8 o hasta las 10. Pero se mueven en la niebla.