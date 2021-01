Rigor y responsabilidad

El incremento de los contagios de covid y de la incidencia de la enfermedad indican que, tanto en Aragón como en el conjunto de España, se están recibiendo ya los efectos de los contactos sociales durante las fiestas navideñas. Ya es tarde para eludir esta nueva ola de la enfermedad, pero hay que extremar el rigor y la responsabilidad, de las autoridades y de la ciudadanía, para intentar frenarla cuanto antes.

Muy lejos queda el teórico objetivo, formulado hace meses, de situar la incidencia de contagios a catorce días por debajo de los 50 cada 100.000 habitantes. Con 454 para España y 413 para Aragón, ese dato vuelve a desbordarse, después de haberse reducido a lo largo de noviembre y diciembre. Ni el país ni la Comunidad consiguen controlar la enfermedad, por el contrario, los efectos del aumento de contactos sociales durante las Navidades, aunque ya son claramente perceptibles, todavía no se reflejan plenamente. Lo harán en las próximas semanas, repercutiendo también en la presión sobre el sistema sanitario. No hay en este caso ninguna sorpresa, se sabía que iba a ocurrir una nueva oleada y no hemos sido capaces entre todos de pararla. Ahora es imprescindible afrontar las circunstancias. Las autoridades tienen que enviar mensajes claros a la población, reconociendo la realidad y actuando con diligencia si son necesarias nuevas medidas. Y los ciudadanos tenemos que reducir nuestros contactos y aplicar las precauciones. La principal esperanza está en un proceso de vacunación que también tiene que acelerarse y al que hay que dedicar todos los medios de los que se pueda disponer. Se está haciendo un esfuerzo considerable y muchos profesionales de la sanidad el agotamiento propio de una larga lucha. El 2021 tiene que ser el año de la superación de la pandemia, pero todavía hay por delante meses en los que habrá que mantener la alerta y la determinación de toda la sociedad.