El año que nos viene

Está claro que el año que hoy termina ha sido el año del virus, pero lo que no sabemos es qué año será el que comienza esta noche. ¿Será el segundo año triunfal del ‘bicho’ o será el año de la vacuna salvadora?, ¿será el año de la eterna ‘nueva normalidad’ o será el año en el que recuperemos la vida como solía ser? No lo sabemos. Se ha dicho que la pandemia nos ha sumido en la incertidumbre. Pero esa es una verdad a medias, porque la incertidumbre siempre ha estado con nosotros y siempre lo estará. El inconveniente del futuro es que aunque todos intuimos sus diferentes posibilidades ninguno lo conoce. Así las cosas y mirando a los doce meses que se nos vienen encima, seguramente lo más prudente sería ponernos en lo peor para que, llegado el caso, no nos pille por sorpresa. Pero no apetece nada empezar una año bajo esa sórdida premisa. Los comienzos piden un poco de ilusión. Así que, si no hay mucho inconveniente, pongámonos mejor en lo mejor. Porque además, a fin de cuentas, el 2021 nace no con uno sino con dos panes debajo del brazo. El primero, el de la vacuna, que, a pesar de algunas dificultades que ya van surgiendo, hay que suponer que servirá para algo. Y el segundo, el de esos tan famosos fondos europeos que tienen que llover sobre España como el maná en la travesía del desierto; y que deberían servir para sacarnos del marasmo económico en el que nos ha atascado la covid. Lo que hace falta es que acertemos a aprovechar las dos hogazas y a repartirlas con buen tino. Y si además tenemos un poco de suerte en la designación del próximo ministro de Sanidad, pues miel sobre hojuelas. Aunque eso ya va a ser mucho pedir.