Uno de los acuerdos presupuestarios prevé estudiar la armonización de algunos impuestos autonómicos como patrimonio y sucesiones y donaciones. Lo que se ha percibido, por algunos, como una terrible cesión a los independentistas ha sido reclamado desde hace años por los expertos. Un trabajo inédito de los profesores de la Universidad de Zaragoza López Laborda y Rodrigo muestra que las reducciones en estos impuestos generan movilidad de personas de ingresos altos (del 1% más rico) hacia las comunidades con tipos más bajos. Esta movilidad es, principalmente, hacia Madrid. La competencia fiscal autonómica llevaría a su eliminación virtual. Como estos impuestos tienen una importante función redistributiva, alcanzaríamos un escenario con mayor desigualdad. Proponen, por ello, que el gobierno central establezca unos tipos mínimos obligatorios. Así que, el pacto presupuestario no solo es recomendable sino de urgente cumplimiento. Pero no nos engañemos, para Madrid esto no es lo fundamental. Su ventaja principal es ser la capital. Los trabajos sobre las dinámicas de la concentración de la actividad económica y de la población han puesto de relieve lo crucial que es este hecho. Madrid es ya lo suficientemente grande como para aprovechar sus ventajas para la aglomeración de empresas y personas. Así que, si queremos reequilibrio territorial, ¿por qué no avanzar en mover algunas entidades administrativas que no es preciso que sigan allí? Vamos, que el acuerdo se queda corto, todavía hay mucho para descentralizar.

Vicente Pinilla es catedrático de la Universidad de Zaragoza