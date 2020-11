Quiénes somos

Los lectores habituales de este medio ya saben que soy aficionada a reflexionar sobre temas que me preocupan. No les extrañará, por tanto, que mi propia institución, a la que he dedicado mi carrera profesional sea uno de los asuntos que más me concierne.

La Universidad de Zaragoza es una gran institución. Grande en tamaño e importancia económica en nuestra Comunidad. Grande en historia y aportación a la educación superior en España. Grande en conocimiento que durante muchos años hemos creado e impartido los que de ella formamos parte. Es una organización a la que me siento muy orgullosa de pertenecer; y como yo otros muchos.

Mi candidatura al Rectorado, y con ella todo el grupo de profesionales que me acompaña en este proyecto, quiere mejorar nuestra universidad. Hace ya un tiempo que tenemos el sentimiento, la certeza, de que hemos perdido impulso. Que el personal de esta casa ya no se muestra entusiasmado y hay mucho desánimo en el ambiente. Exceso de burocracia que no se entiende y que se refleja muy poco en la mejora de la institución, falta de ideas novedosas e ilusionantes, retrasos y excusas en la implantación de cambios son solo unos pocos de los sentimientos que la gran mayoría de los colectivos con los que he contactado han expresado. Si giramos la mirada hacia nuestros alumnos, lo que percibimos es un desinterés muy preocupante. Sus niveles de participación en las actividades académicas, excluido su papel de alumnas y alumnos, está en mínimos. Los jóvenes investigadores deben contar por sí mismos a la sociedad los frutos de su trabajo, pues apenas existe una política de comunicación institucional. Corremos el riesgo de acabar siendo identificados con el tópico de Larra en su obra ‘Vuelva usted mañana’.

La Universidad de Zaragoza ha perdido

impulso e ilusión

Hemos venido a aportar. De nuestro análisis hemos detectado la necesidad de una planificación que nos permita tener una oferta académica ajustada con nuestras capacidades y adaptada a las necesidades de nuestro entorno. Hemos visto que los que aquí trabajan necesitan ver reconocidas sus aportaciones y actividades y que estas se traduzcan en posibilidades de mejora en su carrera profesional. Se nos ha puesto de manifiesto con total claridad que un sistema que no atiende las reclamaciones de los afectados en forma y tiempo no puede presumir que tiene un sistema de gestión de la calidad, pues las deficiencias se corrigen con demasiado retraso. Hemos escuchado que la gran mayoría de la sociedad aragonesa desconoce nuestra producción científica y menos todavía la utiliza o aplica. Vemos todos los años cómo nuestros titulados pierden el arraigo con nuestra universidad por falta de medios para mantener el contacto con ellos y con su experiencia.

La mayor parte de la comunidad

universitaria quiere cambios

Mi grupo y yo misma sabemos que tenemos muchas fortalezas para poder corregir este camino que ya llevamos años recorriendo. Sabemos que la gran mayoría quiere cambios. Queremos liderar este proceso y por ello nos presentamos. El esfuerzo es grande y colectivo. Pero muy pocas instituciones tienen el ‘stock’ de conocimiento que hay en una universidad y menos aún la capacidad de elegir a sus propios gobernantes y removerlos cuando incumplen lo prometido. Somos una institución democrática y sabia que tiene por misión el formar a las generaciones que dirigirán la sociedad en pocos años. De lo que les enseñemos y de cómo lo hagamos dependen muchas cosas, y somos afortunados teniendo la capacidad de decidir sobre ello. Podemos diseñar nuestro propio futuro.

Es necesario un esfuerzo colectivo

para corregir el camino

He querido en este escrito, destinado a la sociedad aragonesa y no solo a la comunidad universitaria, mostrar las creencias y los valores que me han motivado a presentarme. Creo firmemente que trabajar en pro de la Universidad de Zaragoza y de la sociedad aragonesa es una de las cosas de las que me puedo sentir más orgullosa.