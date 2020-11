Heroidas americanas

La campaña electoral nos ha regalado titulares que parecen provenir de un universo paralelo, ajeno a la realidad. Entre ocurrencias como la de ignorar la covid en un país en el que han fallecido más de 220.000 personas por el virus, los republicanos han apelado al voto femenino desde la humillación de las estadounidenses. Con una retórica anticuada, el actual presidente prometió desde Míchigan devolver a los maridos al mundo laboral («getting your husbands back to work»). Ante la duda de si les importa más reducir la tasa de paro o restituir el encierro solitario de las amas casa, la única respuesta es el sexismo. El efecto de la pandemia ha sido definitivo en estas elecciones, en las que el voto anticipado bate récords. En estados como Carolina del Norte, la participación se ha multiplicado por diez con respecto a los comicios de 2016. Aparte de esta movilización extraordinaria de la que solo a partir de mañana conoceremos resultados, la crisis económica es la protagonista. Estos meses el porcentaje de mujeres que aumentó el desempleo es ocho veces mayor que en el caso de los hombres. Muchas dejan su carrera profesional por los cuidados, sea por su tradicional dedicación o por la precariedad laboral que obliga a renunciar al trabajo peor remunerado de la familia (que, claro está, suele corresponder a la madre). Y no es exclusivo del país americano. Hace ya veinte siglos, Ovidio puso voz en las ‘Heroidas’ a unas cuantas señoras entregadas que, además de esperar el regreso del héroe de turno, reclaman justicia y consideración de vez en cuando. Esa Roma olvidada, tan moderna.

Almudena Vidorreta es profesora en el Haverford College de Filadelfia (EE. UU.)