'A mi manera'

Hace unas semanas leía un artículo de Josep Borrell (titulado ‘La Doctrina Sinatra’ en referencia a su archiconocida canción ‘My way’) en el que opinaba sobre las relaciones UE-China. Señalaba cómo tradicionalmente los políticos y publicistas europeos habían tendido a tomar como referencia la política seguida por EE. UU., con independencia del color del partido político en el gobierno. En la actualidad, no obstante, los juegos de poder internacionales no se entienden si no se incluye a otros actores, caso de China.

La cuestión es cómo podemos hacer frente a una China que desarrolla con determinación su estrategia global. Esta pregunta resulta fundamental para el futuro de la UE. Y sólo podremos responder con éxito a dicha cuestión desde la unidad entre los Estados miembros y la capacidad de utilizar los instrumentos recogidos en el derecho de la Unión, en particular el atractivo que despierta el mercado interior o mercado único. Es obvio que la unidad es fundamental en todos los terrenos de la relación con Pekín, pues ningún Estado europeo es capaz de defender por sí solo sus intereses y sus valores frente a la potencia de China. La UE necesita a Pekín para resolver los grandes problemas globales, desde las pandemias, el comercio internacional, los derechos humanos, el cambio climático o la construcción de un multilateralismo eficaz. En este nuevo escenario geopolítico, el año 2020 podría pasar a la historia como un año clave. Vigilaremos si la UE encuentra ‘a su manera’, porque, al fin y al cabo, es ‘a nuestra manera’.

Yolanda Gamarra es catedrática de Derecho internacional público de la Universidad de Zaragoza