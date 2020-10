Vivir para celebrarlo

Mara y Joan iban a celebrar su boda la próxima semana en un restaurante de Monzón, en vista de que en Cataluña no podían hacerlo por el cierre total de la hostelería. Pero tampoco podrán brindar con sus seres queridos por su felicidad en el establecimiento de la población oscense debido a las nuevas restricciones aprobadas en Aragón.

María y César acudieron el miércoles a última hora a un supermercado de Teruel capital para hacer una gran compra. No lo tenían previsto, lo decidieron de forma apresurada al saber que la capital turolense iba a quedar confinada en unas horas. Viven en un pequeño pueblo próximo donde no hay una gran superficie comercial en la que adquirir provisiones. Este fin de semana celebrarán sus bodas de plata con una comida especial en casa con sus dos hijos.

Si no hay cambios de última hora, Cecilia cogerá hoy, como cada día desde que empezó el curso, el autobús de Cuarte para ir a la Universidad a Zaragoza. Lleva a mano el carnet de estudiante, no sea que le pongan una multa por no poder justificar su viaje. Hoy es un día especial, es su cumpleaños, pero no prevé hacer ningún exceso, salvo tomar un refresco con tres amigas en una terraza después de salir de la biblioteca. Cumple 18 años pero razona como si tuviera el doble: dadas las circunstancias, y como no podrá ver a sus buenas amigas Carmen, que estudia en Madrid, y Julia, en Barcelona, pospondrá la celebración para otra ocasión. Ha llegado a la conclusión de que lo más importante es tener salud para contar a sus nietos que ella y su familia sobrevivieron a la pandemia. ¡Felicidades Cecilia!