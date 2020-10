Atención no, trámites sí

La encuesta de A+M que hoy publica HERALDO refleja la insatisfacción de los usuarios con la implementación en Aragón del servicio sanitario de atención telefónica en la asistencia primaria. Frente al reconocimiento del buen trato presencial recibido en el caso de los enfermos de la covid-19, los pacientes critican las dificultades que perciben a la hora de recibir un diagnóstico telefónico que, además, consideran insuficiente. Resulta evidente que la pandemia obliga a sostener un exigente criterio de restricción en el acceso a los centros de salud, pero los datos invitan a una reflexión sobre los criterios de cribado empleados

Primer muro de contención frente a la crisis sanitaria, la atención primaria está sufriendo en Aragón, al igual que en el resto de España, una fuerte presión asistencial. El deseo de mantener la operatividad del sistema de salud ha obligado a introducir un criterio de restricción presencial que ha sido sustituido por la atención telefónica, un cambio de hábitos que no resulta del agrado de los usuarios. Si bien los entrevistados en la encuesta de HERALDO, sí expresan su satisfacción con la agilidad demostrada en los diferentes trámites administrativos (altas, bajas, etc.) o en la dispensación de medicamentos, los pacientes no comparten que el grueso de las consultas tenga una respuesta telefónica. Esta queja parece arrastrar un elemento que debería preocupar a los responsables de la Consejería de Sanidad que es la abierta crítica que se descubre hacia los profesionales sanitarios. La percepción que traslada la muestra fija un tono quejoso con los facultativos, una visión que se presenta bastante alejada de lo ocurrido meses atrás. En el lado positivo de la balanza se sitúan los enfermos de la covid, que sin tapujos expresan su abierta satisfacción con las atención recibida.