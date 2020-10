Empleo insuficiente

El paro y la afiliación a la Seguridad Social han dejado sus mejores cifras para un mes de septiembre desde que hay registros, pero aún no bastan para compensar la mitad del empleo perdido por los efectos de la covid-19. Además, se frena la salida de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). El paro también se reduce levemente en Aragón tras el aumento de agosto, pero continúa siendo un 22,03% superior al del año pasado. En el actual contexto, cargado de incertidumbres, son necesarias medidas de apoyo a los trabajadores y a las empresas como los ERTE, mucha más agilidad administrativa y nuevas inversiones productivas.

En un complicadísimo año, en el que durante marzo y abril se batieron todos los registros de destrucción de empleo, septiembre ha arrojado cifras positivas. No es este un mes en el que se suelan crear puestos de trabajo porque el final del verano genera la conclusión de muchas contrataciones ligadas al turismo. Pero, en esta ocasión, se trata de una reactivación previsible ante el mucho terreno perdido en los seis meses precedentes. No obstante, el tirón no es suficiente para recuperar siquiera la mitad del empleo perdido a causa de la pandemia y hay que tener en cuenta que aún hay más de 700.000 personas en ERTE, que cuentan como afiliados.

La preocupante evolución del mercado laboral se explica por el enorme impacto del coronavirus: paralización económica, lenta reactivación y fuerte disminución en la actividad empresarial. La actividad productiva está muy pendiente de la evolución de los contagios y de las medidas que se adopten para frenarla. La situación aconseja potenciar las políticas activas de empleo, ampliar los recursos para la formación de los colectivos necesitados de recualificación y planificar acciones que respondan a los requerimientos de la UE para la obtención de los fondos de recuperación.