Una de las pocas cosas buenas que está dejando esta pandemia es el redescubrimiento de algunos placeres que por tenerlos incorporados en la rutina, no éramos del todo conscientes de lo mucho que disfrutábamos. En mi caso, a pesar de haber asistido cada semana a un cineclub virtual, vía Zoom, con amigos de toda España (llamado oportunamente ‘La Cuarentena’), unos meses de parón han bastado para que al entrar de nuevo en la oscuridad de una sala de cine haya vuelto a sentir esa magia tan especial que me invadió la primera vez que entré. Salí de ver esa maravilla que es ‘Las niñas’ pensando en el enorme talento de su directora, Pilar Palomero, y de sus actrices (con esa inmensa Andrea Fandos que se come la pantalla, qué complicado mostrar silencios que digan tanto como cuando la cámara le aguanta el primer plano) en esta película redonda.

Salí de ver esa maravilla que es ‘Las niñas’ pensando en el enorme talento de su directora, Pilar Palomero, y de sus actrices...

Las cineastas aragonesas viven un momento de gloria. ‘Las niñas’ ha conseguido la Biznaga de Oro en el Festival de Cine de Málaga, en el que también hubo una Biznaga para Nata Moreno, otra talentosa directora que nos deslumbró con el documental ‘Ara Malikian. Una vida entre las cuerdas’. Su conmovedora historia ganó el Goya a la mejor película documental. Mientras escribo esto, Paula Ortiz (que con ‘La novia’ ganó dos Goyas) anuncia que rodará en Venecia una adaptación de Hemingway con Liev Schreiber y Javier Cámara. Las tres son jóvenes y han demostrado de lo que son capaces. Nos van a dar muchas alegrías. Con ellas, volver al cine tiene aún más magia.