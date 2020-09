Apertura de las aulas

La mayoría de los aragoneses (60%) respaldan el inicio presencial del curso escolar, pero aún es más rotunda la mayoría (86,3%) de los que consideran que el protocolo para la vuelta al colegio ha llegado tarde. Por ello, asumiendo que merece la pena correr los riesgos que conlleva abrir las aulas, es ineludible que por parte de la administración educativa se proporcionen normas claras y buena información a los profesores y a las familias para dar, en la medida de lo posible, un cierto grado de confianza.

Aragón, como buena parte de las comunidades autónomas, afronta a partir de mañana uno de los principales retos que tiene en este momento: reabrir las aulas en tiempos de la covid-19. El desafío es tan mayúsculo como necesario. La escuela es, seguramente, el elemento más importante para asegurar la cohesión social de cualquier grupo humano. Por ello sería un lujo que no nos podemos permitir no abrir las escuelas, por difícil que sea. Los ciudadanos son conscientes de las dificultades: más de la mitad de los aragoneses (56,8%) afirman estar preocupados por las condiciones en las que se volverá a la actividad en los centros educativos, según la encuesta realizada para HERALDO por la empresa demoscópica A+M.

Ante una crisis sanitaria tan severa como la que estamos viviendo, es realista prever que cuando todos los colegios e institutos abran sus puertas puede haber contagios que obligarán a cerrar aulas o incluso centros. Las administraciones deben estar preparadas para responder con diligencia y eficacia. Todas, empezando por un Gobierno central que se ha desentendido de la organización de la apertura del curso, han actuado tarde a pesar de que han tenido más de dos meses de plazo. No obstante, como sociedad nos tenemos que conjurar para que el curso escolar más difícil salga lo mejor posible. Nuestros niños, adolescentes y jóvenes lo merecen.