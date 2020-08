Más de mil muertes por covid

Hay signos esperanzadores de que Aragón estaría empezando a superar la segunda ola de covid-19 que lo tiene en vilo desde principios de julio. Pero no sin un dolorosísimo peaje, como muestran los 73 fallecimientos registrados en la última semana, que hacen que se supere el listón de las mil víctimas de la pandemia. Mientras tanto, en el conjunto de España, y especialmente en autonomías como Madrid, los datos están ahora empeorando de manera alarmante.

No supone ningún consuelo que Aragón haya dejado de ser el punto más oscuro de la evolución de la pandemia en España, al haber tomado el ‘relevo’ regiones como Madrid y el País Vasco. Pero muestra que no caben excepcionalidades geográficas y que hay que estar en guardia frente a la enfermedad en todas partes y en todo momento. Las 73 personas que han muerto en nuestra Comunidad, en relación con la covid-19, durante los últimos siete días muestran la magnitud del repunte que estamos viviendo; y, por más que queden lejos de las trágicas cifras que se producían en el mes de abril, suponen superar la barrera psicológica de las mil muertes como consecuencia de la pandemia. Por otra parte, los datos indican que Aragón estaría cerca de superar el peor momento de esta segunda oleada. Tanto el número de contagios como el de hospitalizaciones podrían estar -esperemos que sea así- estabilizándose. No obstante, el número de personas que permanecen ingresadas es alto, aunque lejos de la saturación, y el mejor signo sería que pronto las altas sobrepasaran a los nuevos ingresos. El panorama en el conjunto de España es en cualquier caso inquietante y requiere poner orden y organización en las medidas que, de manera dispersa, van tomando las comunidades autónomas y que a veces generan confusión en el ciudadano. Las autoridades exigen responsabilidad al ciudadano, y es necesaria, pero también tienen que aportar coordinación y medios, y saber transmitir confianza.