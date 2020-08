Carmen, a París

Con la misma ignorancia que jurar que los niños vienen de París, ha venido Carmen a soltar barbaridades respecto a la mayor crisis sanitaria vivida en el último siglo. Quiero pensar que lo ha hecho con la misma candidez que un niño cuando te cuenta lo de la cigüeña, pero el caso es que la cantante aragonesa hace un horrible favor a la ciudadanía afirmando aberraciones como que la covid-19 es "una gripe menos grave que otras enfermedades que hay en el mundo", como decía en una entrevista. Una frase vergonzosa si se llega a la parte en la que se justifica: "Me he informado en internet". Se ve que, en cambio, no se ha sentado a informarse de cómo estaban los pasillos de los hospitales: esas salas de urgencias donde la gente se tapaba con una sábana para no ver muertos a su alrededor; tampoco ha debido ver a los médicos y enfermeras que se han contagiado, algunos muriendo y otros pasando meses sin ver a su familia por miedo a contagiarles; ni ha charlado con los que ahora sufren secuelas psicológicas por lo que tuvieron que vivir: personas muriendo solas, ahogadas... Sin entrar en lo que han padecido trabajadores de otros sectores como bomberos o empleados de cementerios, que acumulaban cadáveres ante la imposibilidad de enterrar o incinerar la avalancha de muertos.

Lo de Carmen París y su atrevida ignorancia respecto a lo que estamos padeciendo es una cosa ‘after-hippy’, una suerte de movimiento antiglobalización que se ha leído el prospecto al revés pero con el curso exprés le han regalado una guitarra, y ahí está con la matraca. Por supuesto, también está en contra del uso de mascarillas, supongo que difundiendo el bulo de que provocan hipoxia cuando, a poquito que lea a los expertos, sabe que estas solo filtran partículas, no gases, por lo que no provocan peor respiración.

De la estela de los que creen que la covid-19 es una mentira de la OMS y las farmacéuticas (que, ojo, aprovecharán la circunstancia para sus intereses), solo hallo un hilo conductor: un estado mental ‘pijoflauta’, irrespetuoso con la sanidad y la ciencia, al que se llega tras años encerrado en una burbuja horrible de analfabetismo chic y autocomplacencia. Si no fuera porque nos ponen a todos en peligro, envidiaría esa forma de ver el mundo tan simple, tan infantil y maniquea.

