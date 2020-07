Contagios entre sanitarios

Los esfuerzos para contener los rebrotes parece que no dan resultados y el número de contagios por coronavirus sigue aumentando en buena parte de España y también de Europa. En Aragón, los casos detectados ya han superado la barrera de los 10.000 y, lo que es más preocupante, también se incrementan los positivos entre los profesionales de la sanidad. La capacidad médido-asistencial, los sistemas para detectar casos y el conocimiento del virus son mucho mejores que hace cinco meses. No obstante, es imprescindible aprovechar los medios y la experiencia acumulada para que no vuelva a ser el sector sanitario uno de los que más sufran la enfermedad.

Una de las grandes lecciones que nos ha dejadado claras la pandemia de la covid-19 es que la sanidad española, considerada una de las mejores del mundo, no tiene los medios suficientes. Durante la fase más cruda de la primera oleada de contagios, todos los profesionales sanitarios dieron lo mejor de sí mismos para superar el colapso del sistema. Se jugaron la salud y la vida por el bienestar de los demás, ya que inicialmente hicieron su trabajo sin los equipos adecuados de protección. Se autorregularon y organizaron ellos mismos con una gran eficacia, al margen de la burocracia tradicional, alcanzando unos magníficos resultados asistenciales. Demostraron así su gran valía y su enorme profesionalidad.

Ahora, en una fase de rebrotes constantes, no se puede apelar de nuevo a una actitud heroica. Ante la evidencia estadística de que vuelven a crecer preocupantemente los contagios entre el personal sanitario, urge arbitrar soluciones. De entrada, hay que reforzar con rapidez los medios, tanto humanos como económicos, para frenar esta oleada de nuevos casos. Eso es lo urgente, pero hay que afrontar paralelamente los problemas estructurales con el objetivo de estar preparados para tiempos más duros.