Despoblación: manos a la obra

Los presidentes de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León han hecho frente común a la hora de reclamar «medidas concretas» al Gobierno central frente a la despoblación y no «fórmulas ni planes gaseosos». Lo cierto es que España dispone de planes porque, como ha recordado Javier Lambán, los dos últimos inquilinos de la Moncloa han elaborado estrategias y directrices. El problema es que no se aplican. La despoblación no es la causa sino el efecto del atraso socioeconómico y de la inacción pública.

Javier Lambán, Emiliano García-Page y Alfonso Fernández Mañueco se reunieron ayer en Soria para sumar fuerzas a la hora de exigir al Ejecutivo central que defienda ante las autoridades de la UE que las tres provincias más despobladas de España –Teruel, Cuenca y Soria– tengan las mismas ayudas para atraer empresas que las regiones árticas de los países nórdicos. La DGA ya lo intentó sin éxito hace más de un año, pero ahora han decidido aliarse las tres autonomías y plasmar su petición en un documento. La clave es ponerse manos a la obra en este aspecto y en otros, como pactar una financiación autonómica basada en el coste real de los servicios, aplicar ya la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico y reenfocar la Política Agraria Común (PAC), porque, según sostiene con todo sentido el presidente aragonés, puede ser un «elemento formidable para la revitalización del medio rural».

Está claro que el reto demográfico es de tal magnitud que requiere el trabajo conjunto de Gobierno, comunidades autónomas, entidades locales y sociedad civil. Que el Ejecutivo posea un número limitado de competencias de actuación directa en las zonas rurales no justifica su pasividad frente al empeoramiento de los desequilibrios territoriales existentes. Tiene la obligación de promover y ejecutar políticas de desarrollo rural inspiradas en el principio de solidaridad interterritorial recogido en nuestra Constitución.