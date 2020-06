Estrategia contra la covid-19

Mientras se trabaja para contener los brotes de covid que afectan a cuatro comarcas, Aragón dio ayer un paso importante para poner en marcha su estrategia para la recuperación económica, con el decreto del Gobierno autonómico que destina a ese fin 510 millones de euros. Estos son los dos grandes frentes, el sanitario y el socioeconómico, en los que la Comunidad tendrá que seguir luchando para dejar atrás la pandemia y sus secuelas.

Las autoridades sanitarias consideran que de momento están bajo control los focos de covid-19 que han provocado un repunte en cuatro comarcas aragonesas. Aun así, en los próximos días se seguirán produciendo positivos, pero es de esperar que después la curva vuelva a descender. Afortunadamente, la mayoría de los casos detectados no son graves, pero hay que extremar el celo para que no se extiendan a personas vulnerables, para lo cual la responsabilidad individual es también fundamental. En el aspecto socioeconómico, el Gobierno autónomo comenzó ayer el camino para hacer realidad las medidas incluidas en la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Económica y Social, asignándoles 510 millones de euros, con los objetivos de generar liquidez, simplificar y acelerar trámites administrativos y reactivar la inversión. Como señaló el presidente, Javier Lambán, se trata de medidas «urgentes y extraordinarias», y que además tienen la virtud de venir avaladas por un gran acuerdo entre la mayor parte de las fuerzas políticas y de los agentes sociales de la Comunidad. La pandemia ha desbaratado las previsiones presupuestarias para 2020 y obliga a aplicar procedimientos extraordinarios, lo que no debe impedir el necesario control del dinero público. La Estrategia para la Recuperación y el esfuerzo sanitario contra la enfermedad, apoyado por el sentido cívico de los ciudadanos, son los pilares en los que Aragón debe apoyarse para superar las adversas circunstancias actuales.