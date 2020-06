Una pregunta (retórica) con respuesta

En tiempos de incertidumbre, como estos, abundan las preguntas y escasean las respuestas. No obstante, para un interrogante que se repite mucho en los últimos días sí hay una solución ya conocida. La pregunta la volvió a plantear Patxi López la semana pasada. "¿Para qué sirve la política, para qué estamos aquí?", interpeló a sus compañeros el presidente de la comisión parlamentaria para la reconstrucción por el coronavirus. El exlehendakari abroncó a los miembros de la comisión, sobre todo de Vox y Podemos (incluido el vicepresidente Iglesias), que estaban protagonizando una nueva escalada en la crispación. Se trataba de una pregunta retórica. Y el propio Patxi López ofreció la respuesta: "Estamos aquí con la voluntad política de acordar, de proponer. Los ciudadanos no esperan que estemos todo el día en el insulto. Hay que entender para qué sirve la política y si no, no servimos para nada".

En su manifiesta irresponsabilidad, muchos de los actuales representantes políticos (unos por acción y la mayoría por omisión) no están sabiendo calibrar que cada día nos jugamos la libertad. No son conscientes de que el número de países democráticos lleva una década en retroceso (hay 87 en el mundo, de un total de 193 países). No asumen la trascendencia de sus palabras y de sus silencios. El profesor Juan Linz lo advirtió en ‘La quiebra de las democracias (1987): "Si los votantes se dan cuenta de que sus fines no pueden ser satisfechos por las instituciones democráticas, el propio sistema será descartado".