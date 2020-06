Adiós con la fase 3

Aragón y gran parte de España empezará mañana la fase 3, y coincidiendo con ese cambio finaliza esta serie de colaboraciones. Me he asomado a esta página durante 67 días casi consecutivos. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Pese a lo que pensaba, lo más difícil no ha sido elegir un nuevo tema diario. Había muchos conceptos básicos que explicar, y la gran cantidad de noticias publicadas sobre SARS-CoV-2 y covid-19 han sido un suministro constante de temas. Mi principal reto ha sido comprimir mis comentarios en 1.700 caracteres. Cada día terminaba el primer borrador y rara vez bajaba de 2.000, y tenía que simplificar frases, recortar contenidos, contar caracteres y repetir el proceso hasta alcanzar el límite. Como resultado mi capacidad de síntesis ha mejorado.

No puedo terminar sin dar las gracias a todos los que me han ayudado. En primer lugar, a mi amigo Juan por compartir con Mikel mis reflexiones sobre la pandemia que publico en una web personal. El segundo bloque de agradecimientos va dedicado al personal del Heraldo, especialmente a su director, Mikel Bengoa, por abrirme las puertas para divulgar el conocimiento científico con total libertad; a Mariano y Alejandro, que cada noche han revisado mis textos; y a Mapi y su equipo, por sus indicaciones y su inestimable tarea actualizando gráficas y tablas.

También quiero darles las gracias a ustedes, los lectores. Especialmente a mi mujer, Carol, que pacientemente ha leído en primicia cada texto antes de enviarlo. Gracias a todos los que me han escrito y llamado para sugerir temas y mostrarme su apoyo.

Una de mis tareas como profesor universitario es la transferencia del conocimiento a la sociedad, así que espero haber puesto mi granito de arena.