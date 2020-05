Soy de esa minoría que a las ocho aplaude. Primero fue por el personal sanitario, el colectivo que se enfrenta al virus más cara a cara y al que la sociedad no le proporciona todos los medios que precisa para protegerse y para cuidar a sus pacientes, a quienes, por supuesto, también tengo muy presentes cuando aplaudo. Luego incorporé al homenaje a los individuos que, sin cobrar plus de peligrosidad, trabajan en condiciones arriesgadas y con poca defensa frente al contagio. Sin su aportación, la vida de la población sería muy difícil. Una población que sigue trabajando en casa, o que ansía con angustia volver a ganarse el pan. También de esta gran masa confinada me acuerdo al aplaudir, especialmente de la que, por edad y salud, está más expuesta a enfermar de gravedad. Y aplaudo igualmente a las autoridades que han de tomar decisiones muy difíciles y de incierto efecto. Habrá quien por esto último me considere ignorante y servil. Y como puede que algo de razón lleve, con tal de evitar lo que denunció en el siglo XVI el ‘Discurso de la servidumbre voluntaria’ de La Boétie, acepto la crítica. Ahora bien, me cuesta tomarme en serio a la gente que ahora se rebela con cacerolas y mensajes contra el totalitarismo que vigila los bulos y que nos confina, pero a la que nunca antes se la vio clamar por la libertad y la igualdad, contra los abusos de gobiernos y corporaciones. Se me atragantan un poco las lecciones libertarias que dicta cierta insurgencia privilegiada que propone disensión y mala leche. Ello no obsta para que también ella reciba mi empatía y mis aplausos a las ocho.