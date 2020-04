'La peculiaridad española'.

Por qué en España se ha extendido tanto el coronavirus y es tan letal? La preocupación de muchos españoles crece al ver cómo hemos superado en fallecidos con Covid-19 a China y somos uno de los países dos de Europa con más positivos de acuerdo a los datos que cada uno de ellos ha facilitado. Sin duda, habrá que examinar la actuación de nuestros gobernantes y dirimir responsabilidades pero, al margen de su gestión, es imprescindible tener en cuenta algunos factores determinantes que nos diferencian de otros países y parecen pasar desapercibidos.

Respecto a la alta mortalidad, hay que tener en cuenta que España es el país con más esperanza de vida del mundo, con un promedio de 83 años; Italia, el sexto, con un promedio de 82 y China está en el lugar 52 con un promedio de 76 años de vida. Esos siete años de diferencia marcan un mundo y nos hacen mucho más vulnerables. En España el 46% de los fallecidos, casi la mitad, son mayores de 80 años. Edad muy por encima de la esperanza de vida en China. El 11% de la población china es mayor de 65. En España los mayores de 65 son casi el 20%.

Otro aspecto a considerar es el flujo de personas. España es el segundo país más turístico del mundo, recibe cada año 80 millones de personas, casi el 200% de nuestra población, frente a China, cuyos turistas representan aproximadamente el 4% de la población y es el país con menos inmigración del mundo.

El estilo de vida también es determinante a la hora de la velocidad del contagio. Esto se ve claramente en Estados Unidos, donde aproximadamente el 40% de los positivos está solo en Nueva York, ciudad que tiene un estilo de vida más parecido a las grandes ciudades españolas y a nuestro país en general: edificios, transporte público, grandes aglomeraciones… En España, 35 millones de personas viven en grandes urbes; el 76% de la población. Encabezamos el ranking de países de la Unión Europea con mayor porcentaje de población que vive en un piso; el 66,5% de los españoles habita en edificios frente al 33,1% que lo hace en una casa. En Francia, es casi al contrario, siete de cada 10 franceses vive en una casa por tres de cada 10 en un piso. En Reino Unido, el 84,7% vive en casas. El hecho de que la mayoría de los españoles compartamos a diario ascensores, puertas, rellanos o cubos de basura con otras cincuenta familias dificulta notablemente el distanciamiento social. Según los expertos, acciones tan cotidianas como tocar el pomo de una puerta pueden causar el contagio de un edificio entero en solo dos horas. Y en España tenemos hasta el mayor numero de ascensores por persona del mundo, 19,8 por cada mil personas. El segundo país es Italia.

El ejemplo está en casa. Al igual que en Europa, la propagación del virus en nuestro país, el segundo mas descentralizado del mundo, tampoco ha sido uniforme. La Comunidad de Madrid tiene un 70% de casos más y el doble de fallecidos que Cataluña con un millón de personas menos; y cinco veces más casos que Andalucía y 16 veces más fallecidos con dos millones menos de población. Muchos factores influyen en que el virus se haya extendido mucho más rápido en Madrid que en otros territorios. Por ejemplo, el hecho de que Madrid, que ocupa el lugar 68 en ciudades más pobladas a nivel mundial, tiene la cuarta red de metro más grande del mundo. Dos millones de personas aproximadamente cogen el metro todos los días en Madrid.

Estos y otros datos influyen notablemente en la propagación del Covid. No se puede hacer una comparación entre territorios sin tener en cuenta todos los factores y sin saber la cifra real de contagiados. A día de hoy no tenemos el número real de contagios y, por lo tanto, desconocemos la letalidad real del virus. Algunos expertos, como Daniel López-Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud, creen que es probable que el numero de infectados sea diez veces mayor. Otros estudios, como el publicado por el prestigioso Imperial College de Londres, opina que España podría ser el país con mayor porcentaje de población afectada. Según su estudio, aproximadamente el 15%, casi 7 millones de personas, tiene o ha tenido coronavirus en nuestro país. Lo cual significaría que la letalidad del virus es mucho menor de lo que pensamos. Aun siendo cierto, las cifras no son para relajarse con el confinamiento. El mismo estudio asegura que las medidas decretadas por el Gobierno de España han salvado 16.000 vidas. Y más allá de las fronteras, los posicionamientos políticos y las opiniones de cada uno, ese debe ser nuestro objetivo común; salvar vidas.