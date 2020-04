Churras y churros

En estos tiempos en los que tanto nos lavamos las manos, literalmente (con jabón, por favor, y durante al menos veinte segundos), de tanto darle al grifo (y pensar, a la vez, en la actitud de algunos líderes mundiales ante esta crisis) me acordaba del uso figurado, famoso por su procedencia bíblica: lavarse las manos como Poncio Pilato, que con ese gesto se desentendía de la crucifixión de Jesucristo. Así consta en los libros y por ello se extiende a través de numerosas lenguas. Pero el hablante tiene el poder maravilloso de cambiar el uso de las palabras a su antojo. Aunque haya tendencias, excepciones o ciertas normas que prevalezcan por costumbre, mandan, en fin, quienes emiten su mensaje. En Cuba, por ejemplo, donde no se permitió la instrucción religiosa por décadas, existe la variante de lavarse las manos como Pancho el Piloto. ¿Por qué no? Más suena Pancho que Poncio.

Cuando no se conoce el origen o el sentido de un término, nuestro cerebro activa la analogía y busca similitudes. Es el fenómeno de la etimología popular. Allá van los ‘vagamundos’, que parecen deambular mejor que un vagabundo. Otro caso es la fruta de origen asiático, mandarina, tan fácil de pelar, o de mondar, que a veces se ha llamado mondarina. Y, hablando del cítrico, leí el otro día en Twitter que no había que confundir ‘churros con mandarinas’. Miedo me daba la ignorancia de las varias razas de ovejas, que no supiéramos qué es churra o merina. Ahora que está cambiando el mundo, peor es pensar que, entre tanto, se nos olvide un sabor.