Directos del aturdimiento al duelo

Puestos a (tarea difícil) buscarle un lado positivo a la calamidad del momento y a sus confinamientos masivos, cabía soñar con alguna oportunidad, quizás, de reencontrarse con el aburrimiento, esa experiencia que resulta tan exótica a varias generaciones, todas las que han nacido entre pantallas digitales, pero que era común hasta hace unas décadas, sobre todo de niños, y podía resultar bastante liberadora y creativa en la madurez, al propiciar el encuentro con nosotros mismos y abrir la puerta a las fabulaciones.

No hay manera. Por si un frenesí informativo sin precedentes no tuviera suficiente capacidad de aturdimiento para una población resabiada, que aprendió a vivir en un ay con el anterior gran desastre, el de 2008, a algunos nos estaba aguardando el teletrabajo sobrevenido, a los estudiantes, un aluvión de recursos y controles educativos también vía internet, y a todos (y relamiéndose ante la excepcional ocasión que se les avecinaba), las grandes plataformas audiovisuales y demás gigantes del ocio en red. Y, para que no quedara hueco alguno en la agenda de los recluidos en casa, llegaron inmediatamente las convocatorias para asomarse a los balcones, los aplausos y cánticos; antes, siquiera, de que hubiera comenzado oficialmente el tiempo de encierro doméstico.

Sin dejar libre un segundo para tomar conciencia de la nueva realidad, ni siquiera cuando se está tambaleando el tinglado entero con el que se organiza nuestra existencia. Ciudadanos incapacitados para atender el silencio de las calles en estos días, tan elocuente. Acelerados en todo momento, corriendo siempre. Lo malo (lo peor) es que, en esta situación que nos aflige, el infortunio es más rápido. Y pronto va a alcanzar a toda la sociedad en forma de duelo.