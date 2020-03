Hacer frente a la pandemia

El coronavirus ya es una pandemia, según la OMS, debido al contagio por todo el planeta. Y no será breve. El director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, el zaragozano Fernando Simón, prevé que dure entre dos y cinco meses. Ante esta coyuntura se impone actuar con decisión en tres frentes. Primero, el sanitario, reforzando al máximo el sistema de salud para que pueda hacer frente al pico de contagios. Segundo, el personal, adoptando medidas temporales de distanciamiento social que ralenticen la propagación del virus. Y, tercero, el económico, arbitrando decisiones para paliar las consecuencias de la parálisis del consumo y el turismo.

La crisis del Covid-19 va para largo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya la ha declarado «pandemia global». Y no será leve. El director general de la organización advierte que está preocupado por los niveles alarmantes de propagación del virus y de inacción. Desde el punto de vista sanitario, se impone la adopción de medidas más firmes que ya no vayan tanto a contener los contagios, como a prevenir que miles de ciudadanos se infecten demasiado rápido. Es muy importante ganar tiempo contra la expansión del virus para que los hospitalizados que se vayan curando dejen sitio a nuevos enfermos. En este sentido, un objetivo de todos como sociedad debe ser que no se sature nuestro sistema de salud.

De forma paralela, todas las administraciones deben dar respuestas a las crecientes incertidumbres económicas. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha advertido que, si no se toman las medidas adecuadas, la pandemia amenaza con provocar una crisis comparable a la de 2008. El Gobierno de Pedro Sánchez dará a conocer hoy un plan de choque. Bienvenido sea, pero ya hay que dar nuevos pasos. Es hora que la UE, en coordinación con las demás grandes potencias, ponga en marcha políticas más ambiciosas.