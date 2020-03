Mujeres y epidemias

Quizás alguna persona habitual lectora de esta sección se haya percatado de que, en general, cada día del mes tiene asignado un ‘Nombre propio’ determinado. Según este orden, mi día es el 7 y así en los primeros días de cada mes procuro que las musas me sorprendan trabajando en esta tarea, entre otras, y pueda cumplir con el compromiso de mandar mi colaboración a tiempo. Y aunque es evidente que hoy no es mi día, me brindan la oportunidad de aparecer hoy día 8 de marzo. ¡Y cómo no hablar de mujeres en el Día Internacional de la Mujer! Sin embargo, como ocurre en demasiadas ocasiones, hechos de última hora nos ocupan todas las horas, toman todo el protagonismo y anulan todo lo demás. De ahí que las musas estos últimos días solo hayan traído a mi cabeza epidemias; pero nada ni nadie (musas incluidas) me impide juntar a ambas. Cuando una enfermedad afecta a mayor número de personas de lo esperado la situación se define como una epidemia. Por esta relación con la enfermedad, el término se suele asociar a algo perjudicial y que además de entrañar cierto riesgo suele ser contagioso. Pero también puede haber epidemias buenas cuando lo que se extiende son ideas, conceptos o conductas que resultan beneficiosas para el conjunto de la sociedad. El Día de la Mujer se celebra desde principios del siglo XX (1911) y desde entonces se ha extendido como una epidemia que contribuye, entre otras cosas, a equilibrar la proporción entre hombres y mujeres en cualquier situación o acto que quiera ser representativo de la sociedad actual. Llámenlo proporción, equilibrio o cuotas. Hoy y todos los días del año debería ser así.

Isabel Nerín es directora de la Cátedra SEMG-Estilos de Vida (Unizar)