El dinero pendiente del IVA

Tras el Consejo de Ministros del martes, el Gobierno dio a conocer diversas medidas indispensables para asegurar la financiación de las comunidades autónomas, pero a la vez, inexplicablemente, anunció que no cumpliría su compromiso de abonar a las autonomías el dinero correspondiente al IVA de diciembre de 2017, que está pendiente. Aragón no puede renunciar a esos ingresos y tiene que reclamarlos, si fuera necesario, en los tribunales.

Los cambios en la contabilidad del IVA, impuesto que en parte contribuye a la financiación de las comunidades autónomas, provocaron que, en su momento, Hacienda solo abonase a estas once meses de 2017, quedando pendiente lo que correspondía a diciembre. Más adelante, el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado sirvió de justificación para que el Ministerio retuviera esos fondos, aunque el Gobierno se comprometió a abonarlos. Por eso sorprende que el martes declarase que consideraba que ese compromiso había decaído, es decir que Hacienda se quedaría con los 2.500 millones en cuestión, cuando además, curiosamente, la actual ministra no dejó de reclamar ese dinero a su antecesor, Cristóbal Montoro, cuando era consejera de Andalucía. Para Aragón, ese concepto supone 80 millones de euros, que serán esenciales para cuadrar las cuentas en un escenario en el que las autonomías deben controlar estrictamente sus déficits. Otras comunidades ya han optado por llevar el caso a los tribunales. Y parece obvio que el Gobierno aragonés tendrá que reclamarlos, tanto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera como, si es preciso, por la vía judicial. El Gobierno central no puede jugar con los fondos que corresponden a las autonomías y que sirven para financiar los servicios públicos, es preciso exigirle seriedad. Y Aragón, que se juega mucho en la próxima negociación del sistema de financiación autonómica, tiene que hacer valer sus derechos.