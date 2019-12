Sijena: tareas pendientes

Dos museos catalanes retienen todavía más de 30 piezas del tesoro artístico del Real Monasterio de Santa María de Sijena. Tienen que ser sus legítimas propietarias, las religiosas de la orden de San Juan de Jerusalén, dueñas del monasterio, las que las reclamen. No obstante, la DGA y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, como siempre han hecho, deben seguir impulsando y tutelando este proceso para que todo se haga conforma a la ley y pensando la defensa de los intereses de Aragón.

Dos años después de la providencia dictada por el juzgado número 1 de Huesca ordenando la incautación forzosa de 44 piezas de arte aragonesas guardadas en el Museo de Lérida, que marcó un hito en la larga lucha de la Comunidad por recuperar sus obras en el exilio, el proceso de recuperación del tesoro no ha concluido. En este enclave y en el Museo Nacional de Arte de Cataluña todavía quedarían una colección de unas 30 piezas. El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena aseguran que no renuncian a recuperarlas. No obstante, no se trata solo de que no renuncien, sino que deben tratar de que regresen lo antes posible.

La DGA y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena ya consiguieron retornar al monasterio 97 piezas tras ser declarada nula su venta porque no se podían enajenar al estar protegidas por ser el monasterio Monumento Nacional. Ahora hay que conseguir que la Orden de San Juan de Jerusalén ceda al Ejecutivo autonómico los derechos de propiedad, como hizo con las pinturas de la sala capitular, para plantear las reclamaciones administrativas y procesales. Se ha logrado mucho, pero queda mucho trabajo por hacer para que Aragón recupere el esplendor del histórico monasterio y de su tesoro patrimonial. Y también para que se difunda con la dignidad y la amplitud que merece un lugar emblemático para la historia de nuestra Comunidad.