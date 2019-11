Un debate poco esclarecedor

Los electores españoles pudieron ver ayer en directo a los cinco candidatos de los principales partidos, en un debate que resultó desordenado, pero que en algunos momentos adquirió viveza y en el que los protagonistas intercambiaron ataques y críticas en todas las direcciones. El encuentro resultó en todo caso poco esclarecedor, porque no ayudó a vislumbrar cuál puede ser la solución a la principal cuestión que está en juego en las elecciones del domingo: la superación del bloqueo y la formación de un gobierno estable.

Ninguno de los candidatos incurrió en errores políticos graves y todos tuvieron algunas buenas intervenciones y momentos intensos en encuentros ‘cara a cara’, pero no cabe destacar la participación global de ninguno de ellos como especialmente significativa. Se hicieron bastantes propuestas, pero se echaba de menos en la mayoría de los casos que cada uno de ellos aportase una cierta visión general. Salvo algunas cuestiones concretas, hubo pocas novedades respecto a lo que los electores ya conocen de cada uno de los partidos y de sus líderes. Sánchez buscó una pose presidencial, aunque le faltó espontaneidad; Casado se reivindicó como la alternativa sensata al actual gobierno en funciones; Rivera luchó por mantener las esencias de Ciudadanos, e Iglesias insistió, como en anteriores debates, en dar una imagen de moderación. La mayor novedad era la propia participación del candidato de Vox y Abascal aprovechó sin complejos la oportunidad. No hubo ninguna reflexión, ni menos autocrítica, sobre el fracaso que supone la repetición electoral y, además, la gran insuficiencia del debate fue que no despejó la incógnita de cuál será la fórmula que permitirá la investidura. Salvo Iglesias, que volvió a ofrecer a Sánchez una coalición, la respuesta de los demás a la pregunta sobre las posibles alianzas fue evasiva y dejó la inquietante impresión de que fácilmente podría volver a repetirse una situación de bloqueo.