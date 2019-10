Reenvíos mortales

La sopa estaba fría y el pescado crudo, se quedan sin propina. Espera, les pido la hoja de reclamaciones. ¿Sabes qué? Mejor les cuelgo una crítica en internet y que se entere todo el mundo". Y acto seguido nuestro móvil nos transforma de víctimas en jueces.

Hace unos meses la propietaria de un restaurante encontró en Tripadvisor unas opiniones sobre su establecimiento que consideró calumniosas, así que solicitó al portal que las retirase, primero por favor y después mediante demanda judicial. La sentencia ha resuelto que los prestadores de servicios no son responsables de los comentarios ilícitos de sus usuarios si no son conscientes de ello o si los retiran una vez que lo son. Las redes sociales se han convertido en los mayores creadores de contenido del mundo y la principal fuente de información que emplean generaciones enteras. Sus plataformas difunden más noticias que los medios de comunicación tradicionales, pero al contrario que estos, no tienen ninguna responsabilidad en comprobar su veracidad. La situación es tal que, según Gartner, en el año 2022 más de la mitad de las noticias que recibamos serán noticias falsas o ‘fake news’. Ojo.

Las ‘fake news’ pueden impactar en la reputación de un negocio, entorpecer campañas electorales e incluso, como en la India, producir linchamientos mortales a personas que fueron acusadas falsamente de pederastia. Debemos exigir a las redes sociales que lideren el combate contra ellas, pero también sentir el peso de nuestra responsabilidad en su viralización.

Alicia Asín es cofundadora de Libelium