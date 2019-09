Teruel Existe va a las elecciones

La concurrencia de Teruel Existe a los comicios es fruto del hartazgo ante la falta de soluciones a los crónicos problemas de la provincia. Pero que la plataforma cívica turolense haya considerado necesario dar este salto supone también un síntoma más del peligroso distanciamiento de los partidos políticos respecto a las preocupaciones de los ciudadanos. Una brecha que el actual bloqueo y la repetición de las elecciones no hace sino ensanchar.

Durante sus veinte años de lucha y de trabajo, la plataforma Teruel Existe ha conseguido, con tesón y con ingenio, dar a conocer las carencias de un territorio que ha sido casi abandonado por los poderes públicos. En esa tarea, se ha ganado un merecido reconocimiento. Pero tanto esfuerzo apenas ha conseguido alterar la actitud de los gobiernos hacia la provincia, cuyas reivindicaciones siguen sin ser atendidas. En este contexto, quizás resulta lógico que la plataforma apueste ahora por entrar directamente en las instituciones representativas participando en el proceso electoral. Pero el salto no estará exento de los riesgos y limitaciones que supondrá la inevitable politización de lo que hasta ahora era un clamor social ampliamente compartido. La concurrencia de Teruel Existe a los comicios añadirá un plus de complejidad al mapa político aragonés, obligando a modificar planteamientos y estrategias. Y puede contribuir a fragmentar aún más un parlamento nacional ya muy dividido. Habrá que ver la rentabilidad de todo ello para las justas demandas de la provincia de Teruel. En todo caso, aquí hay también una señal de alarma que los partidos no deberían ignorar. La desatención de los políticos hacia los problemas de la ciudadanía no puede continuar ni un minuto más. Después del 10 de noviembre, los turolenses, los aragoneses y todos los españoles tenemos que contar con un Parlamento y un Gobierno que cumplan su función: dar respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos.