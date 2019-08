Aranda y los jesuitas

El conde de Aranda, aragonés nacido ahora hace tres siglos, se encargó de expulsar de medio mundo (eso eran los dominios del rey de España) a los jesuitas. Le correspondió la tarea como ministro principal de Carlos III. Y no conviene olvidar que fue el rey mismo quien encabezó la gran operación política, que no concluyó con la expulsión, ordenada en 1767, sino con la extinción total de la Compañía de Jesús, en la que se empeñó el monarca durante siete años. Era algo que deseaba «ardientemente», según el mismo decía. Hasta el punto de que el ‘breve’ del papa Clemente XIV ordenando la supresión de la orden con fecha de 16 de agosto de 1773 fue impreso en la embajada española ante la Santa Sede.

Los jesuitas, por su dimensión, estilo e influencia, eran una orden detestada por las demás y por muchos obispos, dada la autonomía lograda por los hijos de Ignacio de Loyola. Consta que dos tercios (46 de 60) no los apreciaban. En frase de un mitrado, «por la laxedad de su doctrina, en algunos puntos tan perversa que podría avergonzarse de ella el mismo Corán», aparte su pésima reputación y no para «malévolos, sino para varones doctos, celosos y santos», por lo que su existencia "una vez así infamada ya no conviene, no digo en un reino, ni aun en la Iglesia".

Las acusaciones se encadenaban: relativismo moral, tolerancia del regicidio, ritos exóticos en Asia, teología heterodoxa sobre la gracia divina, contrabando, manipulación de los indios en las ‘reducciones’ del Paraguay para crear un estado dentro del estado...

En América sucedía lo mismo. Los obispos de la Nueva España (México) llegaron a pedir la beatificación del virrey y arzobispo Palafox, constructor de la catedral de la Puebla de los Ángeles, entre otros motivos no confesos por su enemiga con los jesuitas.

Si Aranda fue tildado sin causa de masón, su decisión al cumplir el mandato regio le valió el juicio de "sectario" entre historiadores rancios, como el marqués de Lozoya.

En la España metropolitana, la Compañía tenía centenar y medio de casas, de las que dos tercios eran colegios. En la España americana y asiática, otras tantas.

El problema no era solo español, sino de la época. El rey de Portugal los expulsó en 1759 por «desnaturalizados (malos portugueses), rebeldes públicos, traidores y regicidas» El de Francia lo hizo en 1762. Cuando Carlos III se decidió, siguieron su ejemplo, como jefe de la familia que era, el rey de Nápoles y el duque de Parma.

Todos eran ‘regalistas’, es decir, defendían la supremacía del poder regio sobre cualquier otro, incluidos el de la Iglesia y el del papa, a quien los jesuitas hacían (y hacen) un voto especial de obediencia. En España eso incluía al tribunal de la Inquisición. Carlos y sus ministros estimaban, además, que el clero era en exceso numeroso y dotado de privilegios onerosos. Ya en 1762, el rey impuso el ‘exequatur’ (’ejecútese’), un visado real obligatorio para toda orden papal que afectase a la Monarquía. En 1771 creó el tribunal de la Rota, con seis jueces propuestos por él, que reemplazó al tribunal papal precedente.

El jurista Campomanes y el aragonés Roda (cuya preciosa biblioteca está en San Carlos de Zaragoza), a las órdenes de Aranda, prepararon la expulsión -sin juicio- de los jesuitas «porque su cuerpo estaba corrompido y ser terribles enemigos de la quietud de las monarquías». Hubo guerra sucia: incluso se falsificó una carta del superior general jesuita que señalaba al rey como hijo adulterino de su madre, Isabel de Farnesio. Carlos, el 27 de febrero de 1767, ordenó a Aranda, su jefe de gobierno, ejecutar la expulsión. Este, con su usual exactitud, organizó la detención exhaustiva, nocturna y por sorpresa de los casi 2800 jesuitas de la España metropolitana. No hubo escándalo ni resistencia. El papa no quiso acogerlos, aunque, pasado un tiempo, los recibió en sus dominios de Ferrara y Bolonia.

Los jesuitas, cuyos pupilos copaban un alto porcentaje -acaso un 80%- de los altos cargos políticos y docentes, no tenían amigos. Pero tampoco parece que culpasen a Aranda de sus males.

Según estudió Rafael Olaechea, don Pedro Pablo tenía un medio hermano jesuita, Gregorio Iriarte, y no se había enterado hasta entonces. La madre del conde, en una larga ausencia de su marido, tuvo un hijo de un amante del que no sabemos nada. Como en los novelones, pasó lo último del embarazo y el parto en casa de unos Iriarte servidores suyos que vivían en Corella. El niño tomó ese apellido y nadie supo nunca nada hasta que, se ignora cómo, el hombre más poderoso de España después del rey tuvo noticia tardía del desliz de su madre, María Josefa Pons (y, en consecuencia, de la veterana cornamenta de su extinto padre don Buenaventura, el IX conde). El remedio para su hermano, por quien concibió súbitamente un gran afecto, fue sencillo: lo sacó ipso facto de la Compañía de Jesús y le buscó un buen destino clerical, en el que Gregorio, ya sin vocación, vivió sin inquietud en adelante.

Hay quien cree que Aranda tuvo poco que ver en el caso, pero, dadas sus ideas y carácter, es más verosímil lo contrario.