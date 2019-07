Negociación contra reloj

Cuando solo faltan horas para que comience la sesión de investidura en el Congreso, el resultado dista mucho de estar decidido. Tras la renuncia de Pablo Iglesias a formar personalmente parte del Gobierno, el PSOE aún tiene que negociar en qué condiciones participará Podemos; y otros apoyos imprescindibles siguen en el aire. Para conseguir los votos que necesita, Sánchez y su equipo van a tener que negociar contra reloj y hasta el último minuto.

Han transcurrido casi tres meses desde las elecciones generales y, a pesar de que Pedro Sánchez designó desde el primer momento a Podemos como ‘socio preferente’ para la formación de gobierno, los socialistas y los podemistas no han sido capaces todavía de llegar a un acuerdo. La renuncia de Pablo Iglesias a formar parte personalmente del Consejo de Ministros debe, en teoría, haber allanado el camino, pero a solo cinco días de la votación definitiva, son muchos los asuntos que ambas partes tienen que aclarar y que pactar. Sánchez insistió con énfasis en el veto a Iglesias, pero eso no quiere decir que esté dispuesto a aceptar cualquier otro nombre que le proponga el partido morado; desde el PSOE se ha recordado que la elección de los ministros es una prerrogativa a la que el presidente no está dispuesto a renunciar, lo que puede provocar nuevas tensiones dependiendo de las personas concretas que proponga Podemos. En todo caso, la investidura es un paso indispensable, pero hay que subrayar que lo importante será que nazca un gabinete coherente, estable y con voluntad de gobernar, dejando de lado cualquier sectarismo, para la gran mayoría de los ciudadanos; y que no tenga que estar pendiente a cada momento del peligroso apoyo de nacionalistas y separatistas. La política española lleva demasiado tiempo al ralentí y los líderes de los partidos deben ser capaces de ofrecer al fin una salida que permita afrontar los desafíos del futuro.