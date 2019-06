La clave de la izquierda está en el PAR

Podemos está cometiendo errores similares a los de Cs en Aragón y lleva camino de bloquear más de la cuenta una salida airosa para la Comunidad. La formación morada, al igual que la naranja, olvida la realidad territorial y las peculiaridades aragonesas que difieren notablemente de la mayoría de las autonomías y de España. La presencia de PAR y de CHA en el escenario político marca esa distinción.

Hay diferencias notables entre uno y otro. De entrada, Podemos está negociando, algo de lo que no ha sido capaz Cs, no pone vetos y trata de poner en valor sus escaños. Es decir, asume un papel más transversal, aunque no es consciente de que para tener una alternativa viable y centrada a la derecha, el PAR es el imprescindible.

Es normal tensar la cuerda en unas negociaciones, pero jugar a los bloques en una fragmentación política como la aragonesa supone un alto coste y mucho riesgo. CHA e IU lo tienen bastante más claro que Podemos, al que le cuesta ver el escenario y el papel que le toca, salvo que el objetivo de los podemistas sea unirse a Cs en la responsabilidad de bloquear la legislatura.

Tras el espectáculo con los pactos que están dando PP, Cs y Vox en los ayuntamientos, la izquierda no debería seguir el mismo camino. Eso no significa que tenga que renunciar a consensos programáticos y a fórmulas de gobierno en las que pueda participar directa o indirectamente, pero la prioridad es hacer posible un acuerdo y apostar por la estabilidad.

La clave de la izquierda para alcanzar un pacto en Aragón está en el PAR, al margen del número de diputados y de las urgencias internas de cada partido. Por eso están desesperados en Cs, porque no vieron la evidencia. Ni sumaron los escaños.