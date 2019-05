Integrar a los menas

El Justicia de Aragón reclama un cambio en la Ley de Extranjería para favorecer la integración de los menores extranjeros no acompañados (menas), ya que la actual normativa dificulta su acceso al mercado de trabajo y les aboca a una situación complicada cuando alcanzan la mayoría de edad. Para evitar la exclusión social, los llamados ‘menas’ necesitan formación e inserción laboral.

Es un hecho que los países más desarrollados, entre ellos España, son un poderoso polo de atracción para muchas personas que huyen de la pobreza. Por eso, poco a poco aumenta la presencia de menores extranjeros no acompañados, a los que la sociedad española debe dar una alternativa vital más allá de las tristes imágenes de los centros de acogida desbordados. En la mayoría de los casos, se trata de jóvenes que se han jugado la vida para escapar de la miseria o la violencia. Aun sin soslayar la posible conflictividad que pueden trasladar a las calles, más aún si al cumplir los 18 años dejan de estar al amparo del Estado y no tienen capacidad para ser autosuficientes, los técnicos insisten en que su principal objetivo es trabajar, ganar dinero, y no ser internados en instituciones en las que no vislumbran un futuro. Por eso hay que asegurarles una capacitación laboral como el mejor camino para que ellos salgan adelante y toda la sociedad se beneficie de su esfuerzo.

Con este objetivo, es bienvenida la iniciativa del Justicia Ángel Dolado, que también se ha puesto el objetivo de impulsar el acogimiento familiar de menores, de reformar la Ley de Extranjería de tal forma que facilite la inserción laboral de los menas. No tiene sentido que Extranjería solo les conceda el permiso de trabajo con la firma de un contrato de un año a jornada completa, porque ello les conduce a rechazar trabajos temporales de dos o tres meses, para los que previamente se habían formado. Las leyes se deben adaptar a las nuevas circunstancias sociales.