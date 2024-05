El empeño de una zaragozana por publicar un cuento para niños, sin tabúes sobre el cáncer

Escribir un cuento no es tarea fácil, pero publicarlo lo es todavía menos. Rosalía Pérez (1982) intenta sacar adelante su proyecto más personal. Esta zaragozana vivió de cerca la lucha contra el cáncer de su madre, que falleció a causa de la enfermedad. Fue un proceso duro pero lleno de aprendizaje y ahora quiere poner parte de sí misma en una historia con la que ayudar a niños que se encuentren en una situación parecida. Con su cuento ilustrado 'Mi mamá es una guerrera de la luz' busca "romper tabúes" acerca de la enfermedad y de la muerte.

"Este proyecto nace de mi propia experiencia. Quiero acompañar a los niños en este duro proceso y darles respuestas que a veces los adultos intentamos endulzar", cuenta la autora, maestra de profesión que actualmente trabaja en un colegio de Tenerife.

Rosalía se encuentra en una carrera contrarreloj para poder publicar su historia. Después de que muchas editoriales le dijeran que no, una aceptó, pero solo a través de un sistema de micromecenazgo, una opción que ha ido en aumento en los últimos años. "Karabuko me dijo que le interesaba, pero debía hacer un 'crowfounding' para ayudar a la financiación del proyecto", explica. Y en ello está. Tiene hasta el próximo 2 de junio para conseguir los 5.215 euros fijados por la editorial. De momento ha conseguido cerca de 3.000 y supera ya más del 50% de donaciones requeridas. "Lo estamos intentando y estoy contenta por quienes me han apoyado, pero es mucho dinero", reconoce.

No está sola en el camino. Cristina Valencia es la ilustradora que ha puesto su granito de arena para enriquecer su texto colaborando con ella de manera altruista. "Tenía que contar con alguien que se quisiera adentrar en la historia desinteresadamente porque no me respaldaba nadie para publicar", señala Rosalía. "Encontrarnos ha sido maravilloso porque hemos conectado y me está acompañando también ahora en el proceso de la campaña", subraya.

De qué habla 'Mi mamá es una guerrera de la luz'

'Mi mamá es una guerrera de la luz' cuenta la historia del proceso de lucha contra la enfermedad y el duelo desde los ojos de una niña que ve los cambios que experimenta su madre y cómo cambia su día a día. "Relata todo de modo simbólico, sin hacer mención a la muerte ni al cáncer, pero dando herramientas para que los más pequeños puedan hacerle frente emocional y físicamente", explica.

Su experiencia en las aulas ha sido parte importante del impulso para querer sacar adelante el proyecto. "Como profesora he visto a muchos niños pasar por esto y no saber manejarlo", cuenta. "Le tenemos miedo a la muerte y al dolor, incluso los propios adultos lo evitamos. Busco que el cuento sea una excusa para que se dialogue sobre ello".

Para poder colaborar en la publicación del cuentro lo único que hay que hacer es entrar en su página web y hacer un pago de 15 euros para reservarlo. En el caso de que no llegara a publicarse, la cuantía ingresada sería devuelta. También se puede participar a través de una donación. "Tengo esperanza de poder sacarlo adelante porque creo de verdad que puede ayudar", subraya.