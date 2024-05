Amaral responde a Aitana sobre su invitación de cantar en el Santiago Bernabéu

El concierto que Amaral ofreció el pasado viernes 17 de mayo en el marco del Festival Interestelar de Sevilla fue un éxito absoluto. Con las entradas agotadas con mucha antelación, la actuación de la banda zaragozana fue coreada y aclamada por los miles de asistentes.

El recital, en el que no faltaron muchos de los grande éxitos del grupo, tuvo un momento muy curioso, cuando Eva Amaral contestó ante el público a una proposición que por dos veces le había lanzado la cantante Aitana: cantar con Juan Aguirre y con Eva Amaral la canción 'Marta, Sebas, Guille y los demás' en el Santiago Bernabéu.

El inicio de esta historia se sitúa en diciembre de 2023 cuando en una entrevista con el 'streamer' Ibai Llanos, Aitana fue preguntada sobre los invitados con los que le gustaría compartir los conciertos que ofrecerá los días 28 y 29 de diciembre de 2024 en el estadio Santiago Bernabéu. La extriunfita no dudó: "Quiero traerme a gente como Amaral y cantar con ellos 'Son mis amigos' (el título oficioso de 'Marta, Sebas, Guille y los demás'). No lo he hablado con ellos pero me encantaría cantar con Amaral esa canción tan mítica".

El grupo @amaraloficial responde a @Aitanax sobre su propuesta de cantar “Marta, Sebas, Guille y los Demás” en el #alphaTourBernabeu.



“Queremos dedicarle la canción a una chica que nos encanta y llena de talento, estaremos encantados de ir donde tú nos digas a cantar contigo.” pic.twitter.com/kD5zr36AFt — Aitanα Globαl (@AitanaGlobal) May 17, 2024

Un ofrecimiento que, seis meses después, el pasado 14 de mayo, Aitana volvió a lanzar. En esta ocasión en su intervención en 'El hormiguero' de Pablo Motos. "Quiero cantar 'Son mis amigos' con Amaral en el Bernabéu", proclamó ante las cámaras del programa de Antena 3.

Aitana por fin recibió respuesta de Amaral el pasado viernes en Sevilla. Antes de interpretar precisamente 'Marta, Sebas, Guille y los demás', Eva dijo: "Queríamos dedicarle esta canción a una chica que nos encanta y que está llena de talento y que, además, la escuchamos hace pocos días en una entrevista en televisión decir que le gustaría cantar esta canción con nosotros. Así que vamos a utilizar el festival Interestelar para contestarle. ¡Aitana, sí queremos cantar contigo! Estaremos encantados de ir a dónde tú nos digas a cantar 'Marta, Sebas, Guille y los demás'". Una respuesta que, a buen seguro, habrá llenado de alegría a Aitana. Habrá que esperar hasta dentro siete meses para ver el momentazo.