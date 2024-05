Dos tenores aragoneses, seleccionados por el Teatro Real por su proyección en la ópera

Dos tenores aragoneses, Manuel de Filera y Pablo Puértolas, participan esta semana en las funciones que el Teatro Real de Madrid está ofreciendo del 'Tenorio' de Tomás Marco, un estreno absoluto, ya que antes solo se había presentado esta ópera en versión de concierto. Son pequeños papeles pero tienen una gran trascendencia porque no los han recibido por casualidad sino tras una dura competencia. Todos los años la Fundación Amigos del Teatro Real convoca su programa Crescendo, destinado a elegir a jóvenes promesas de la lírica que necesiten completar su formación con talleres, clases magistrales, encuentros y distintas actividades transversales de cara a enriquecer su desarrollo artístico y humano. Y en cada convocatoria se presentan a concurso decenas de jóvenes de varias nacionalidades y de los que solo unos pocos son elegidos. Este año, entre ellos, los aragoneses Manuel de Filera y Pablo Puértolas. Y el 'Tenorio' es solo una más de las actividades que se les han programado en marzo, abril y mayo. Han tenido unas semanas de intensa actividad.

Pablo Puértolas es conocido por el aficionado aragonés a la ópera. Nacido en Zaragoza en 1996, se inició en el canto de la mano de la soprano Josefina Montiel, en la parte técnica, y de Eliberto Sánchez en la parcela de repertorio vocal. En 2019 ganó la beca de canto Pilar Lorengar y ya ha compartido cartel con voces como Estrella Cuello o Sabina Puértolas. En la actualidad estudia en la capital de España.

"Madrid tiene la única escuela superior enfocada solo al canto y por eso me vine aquí -apunta-. Estoy haciendo el segundo de los cuatro cursos que tiene la carrera. Estudio con Juan Lomba y el pianista Duncan Gifford, y estoy aprendiendo mucho de ellos. Muy contento, la verdad".

Se presentó al programa Crescendo "porque ofrece la oportunidad de ver cómo se trabaja en el mejor teatro de ópera del mundo, y cómo se hace ópera de verdad", señala. Entre otras actividades, ha tenido la oportunidad de participar en una masterclass con Sabina Puértolas, con quien ya había cantado anteriormente. Él, como la soprano, tiene raíces en la localidad zaragozana de Farlete.

Pablo Puértolas tiene una voz de tenor lírico ligero. "No creo que con el tiempo llegue a ser de lírico puro -sostiene-. Mi repertorio tiende a Donizetti, Bellini, algo de Verdi... son compositores con obras técnicamente muy difíciles. Soy de los que opinan que, si dominas el bel canto, lo demás, si tu voz evoluciona bien, no debería suponer una especial dificultad".

Pablo Puértolas estudia actualmente en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Enrique Cidoncha

De momento no tiene especial prisa por nada. "Estoy muy enfocado en aprender, en lograr una técnica sólida. Quiero acabar mis estudios en Madrid y luego irme a Italia a seguir aprendiendo. Pero todo con calma y a su ritmo".

Aunque reconoce que le haría una ilusión especial volver a cantar con Sabina Puértolas, y que fuera en el Auditorio de Zaragoza, por el momento no se lo plantea. ¿Ha corrido demasiado Pablo Puértolas en su etapa zaragozana? Él cree que no. "En absoluto -subraya-. Lo que sí pienso es que tenía que haberme venido antes a Madrid. Soy una persona muy sensible y el mundo del arte es muy complicado. Al final he tenido suerte: la Escuela Superior de Canto es algo único en Europa. Pero tengo muchísimo que mejorar".

Y lo está buscando sin olvidar a sus referentes y profesores (Eliberto Sánchez, Santiago Sánchez Jericó...) y sus modelos históricos, como Pilar Lorengar o Miguel Fleta. ¿Tiene los filados que hicieron famoso al tenor de Albalate de Cinca? "Los estoy trabajando, pero son muy difíciles de conseguir -señala-. Hay muy pocos tenores en la actualidad que los puedan hacer, y quizá ninguno como él. Pero yo los intento: trabajo todas las posibilidades de mi voz".

Manuel de Filera, tenor aragonés. Enrique Cidoncha

Bien distinto es el caso de Manuel de Filera (Zaragoza, 1989), un tenor ya madurado, que ha representado zarzuelas y óperas en España, Italia y Bulgaria, entre otros países; o realizado una gira de conciertos en Israel. Y sin embargo no ha cantado aún en su ciudad natal. Manuel de Filera es un desconocido en Aragón. "Toda mi familia es aragonesa de los pies a la cabeza -explica-, lo que ocurre es que mi padre es cantante de música mexicana y, cuando yo tenía dos años, con el 'boom' del turismo en Benidorm, vio la necesidad de irnos a vivir allí". Podría pensarse entonces que su aragonesismo se ha diluido por la distancia, que es más levantino que otra cosa, pero todo lo contrario. "Soy muy aragonés y muy zaragocista. Veo cada partido del Real Zaragoza aunque me pille dando un recital en China". De hecho, entre sus aspiraciones está interpretar los mejores papeles en los teatros más prestigiosos del mundo, pero su sueño de verdad es... "Cantar el himno del Real Zaragoza en La Romareda cuando se cumpla el centenario. Sé que falta aún mucho tiempo (2032) pero es una de las cosas que más ilusión me hace en la vida. Me ofrezco a hacerlo cuándo y dónde sea, porque el Real Zaragoza no es un equipo de fútbol, es un sentimiento".

Mientras llega ese momento, continúa quemando etapas. Su llegada al mundo de la ópera tuvo algo de casual. Decidió estudiar Magisterio Musical. "Y quise hacerlo volviendo a mis orígenes, en mi ciudad -asegura-. Mientras estudiaba en la Universidad de Zaragoza Pedagogía Musical me apunté al coro, y fue su directora, Ana Isabel Serrano, junto a Roberto Anadón, también profesor, quienes me animaron a dar el paso. Tengo la suerte de haber heredado la voz de mi padre, y me tomaba el coro muy en serio, pero hasta entonces no había pensado en cantar género lírico". Estudió en el conservatorio zaragozano y luego pasó a la Escuela Superior de Canto de Madrid, bajo la tutela, también, de Juan Lomba. En 2014 hizo su debut en el papel de Ricardo de 'La del Manojo de Rosas' en el teatro Cuyás de Las Palmas. Durante un tiempo estuvo centrado en la zarzuela, y en 2016, año en que terminó sus estudios debutó en Italia con el papel de Arminio en 'I Masnadieri', en el Festival Verdi del Teatro Regio de Parma. Ha sido el Rodolfo de 'La bohème' y el Luca del 'Rigoletto', y en la actualidad vive a caballo entre Italia y España.

Pablo Puértolas y manuel de Filera, a las puertas del Teatro Real de Madrid. Enrique Cidoncha

Hizo las pruebas del programa Crescendo "porque el Real fue mi inicio (en 2018 formó parte del reparto de 'Die soldaten' de Zimmermann) y por su prestigio. Además, te ofrece clases y perfeccionamiento todos los días". Tiene una voz de tenor lírico puro, con un repertorio cercano al de Jaume Aragall, aunque "en Taiwan llegué a hacer el Don José de 'Carmen'. Voy probando y me siento cómodo en el bel canto, en Puccini, Verdi y Donizetti, que es un repertorio que me encanta". Anda liado con actuaciones y el programa Crescendo pero no le importa. Aunque se le escapa: "A veces sí echo en falta un 'poquico' de pausa".