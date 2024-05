Amaral sigue arrasando en su gira de 2024

Tras arrasar el 29 de marzo en el Festival San San de Benicássim, Amaral repitió el éxito el pasado fin de semana en el Estaciones Sonoras de Cascante (Navarra), donde agotó las entradas con muchísima antelación y donde regaló un generoso repertorio en el que abordó todas las etapas del grupo, desde el primer disco y hasta el último.

La pista del antiguo colegio de Cascante se llenó hasta los topes para presenciar el segundo de los hasta ahora 27 conciertos que Amaral ofrecerá en este 2024. Una velada que arrancó desde arriba con la interpretación de 'Sin ti no soy nada' y en la que no faltaron otros muchos clásicos como 'Moriría por vos', 'Cómo hablar', 'Toda la noche en la calle' o 'Marta, Sebas, Guille y los demás'. Incluso hubo un emocionante guiño a la nostalgia con una revisita a 'No sé qué hacer con mi vida', una gema de Juan Aguirre perteneciente al primer disco de la banda, de 1998.

"Este fin de semana hemos tocado en un festival muy especial, el Estaciones Sonoras. Es un festival que comenzó hace 11 años en Cascante con la idea de llevar la música en directo al sur de Navarra, en la frontera con Aragón. Es un lugar al que nos unen muchos lazos familiares y de amistad. Por eso teníamos unas ganas enormes de tocar allí. Un millón de gracias por vuestro recibimiento. Nos sentimos realmente en casa. Os queremos", ha agradecido este martes la banda a través de un mensaje en sus redes sociales.

Unas emociones que se prolongarán este viernes, esta vez en Sevilla, donde Amaral participará en el Festival Interestelar como cabeza de de un cartel en el que figuran Arde Bogotá, Shinova, Varry Brava y Delaporte. El sábado tomarán el relevo Love of Lesbian, Dorian, Xoel López y Ginebras. Las entradas y los abonos están también agotados.