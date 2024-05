¿Por qué participan Australia, Israel y Armenia en Eurovisión 2024?

En la gala final de la 68ª edición de Eurovisión que se celebrará en la noche de este sábado 11 de mayo en Malmö (Suecia) participarán tres países que no son europeos. Se trata de Australia (Oceanía), Israel (Asia) y Armenia (Asia). Georgia se halla en el límite entre Europa Oriental y Asia Occidental y se le considera un estado europeo.

La pregunta es obvia. ¿Por qué participan países de otros continentes en un concurso musical europeo? El motivo se encuentra en el hecho de que Eurovisión está organizado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER), una corporación internacional de radiodifusoras de titularidad pública cuya sede de halla en Ginebra (Suiza) y que no depende ni es financiada por la Unión Europea. Fue fundada en 1950 por 23 radiodifusoras de Europa pero en estas décadas ha ido añadiendo más países de otros continentes.

La UER tiene tres categorías de miembros: activos, asociados y participantes autorizados. Los primeros abonan una tasa anual (en francos suizos) cuyo importe lo fija la Asamblea General según sus posibilidades. Los asociados y participantes autorizados pagan una suscripción.

En el capítulo de miembros asociados se hallan, entre otros muchos, Australia, Brasil, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Siria, Irán o Estados Unidos. Y es, por lo tanto, prerrogativa de la UER cursa las invitaciones que estime para Eurovisión.

Uno de los casos más notables es el de Australia. El país oceánico retransmite Eurovisión desde 1983. Su estreno como participante en Eurovisión acaeció en 2014 con Jessica Mauboy y su 'Sea of flags'. Desde entonces siempre ha concursado, siendo su mejor clasificación el segundo puesto de Dami Im en 2016 con 'Sound of silence'. Este 2024 actuará en decimosexto lugar con Electric fields y su canción 'One Milkali (One Blood)'.

En cambio, Israel es miembro activo de la UER y por este motivo participa de pleno derecho en Eurovisión, aunque este 2024 se ha puesto el foco por la polémica derivada del conflicto con Palestina y las manifestaciones que se están realizando a nivel mundial.