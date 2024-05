Encuentro con la cineasta Andrea Jaurrieta y su película 'Nina' en Zaragoza

En ocasiones, los aficionados del cine tienen la oportunidad excepcional de ver una película y, acto seguido, entablar un diálogo con su creadora. Este será el caso el próximo miércoles 15 de mayo en los cines Aragonia de Zaragoza a partir de las 19.00.

Ese día, la directora navarra Andrea Jaurrieta protagonizará un coloquio tras la proyección de su nueva película, 'Nina', un western protagonizado por Patricia López Arnaiz y Darío Grandinetti en el que se aborda el abuso de poder masculino y que cuestiona el límite del consentimiento sexual en España, establecido en los 16 años.

El filme sigue a una mujer que en su adolescencia se enamoró de un escritor que le triplicaba la edad y que regresa a su pueblo natal para vengar la herida creada a raíz de esa relación marcada por la fascinación y la diferencia de edad.

Jaurrieta, que se ha basado en la obra teatral homónima de José Ramón Fernández, ha decidido bajar la edad de Nina para mostrar la herida que le dejó en la adolescencia esa relación sentimental y que provoca que regrese a su pueblo con sed de venganza.

Contada en dos tiempos, pero no a través de 'flashback', sino por medio de un montaje atinado donde el espectador no se pierde, la pequeña Nina (interpretada por la catalana Aina Picarolo) representa el pasado luminoso y sensible del personaje, mientras López Arnáiz es el presente más tormentoso.

Las entradas para esta sesión tan especial ya pueden adquirirse en la web www.cinespalafox.com y cuestan 5,30 euros.