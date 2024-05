Megara, los representantes españoles de San Marino: "Venimos a Eurovisión a ganar"

España apuesta doble en Eurovisión 2024 gracias a la participación por parte de San Marino de la banda madrileña Megara, persistentes en su sueño de conocer de primera mano este famoso festival y de dar altavoz al mensaje personal de su canción, '11:11'.

"Venimos aquí a ganar y esa es nuestra actitud. El trabajo es de ganar. La preparación previa es de ganar. La ilusión es de ganar", aseguran en una charla con EFE en Malmö (Suecia) los dos impulsores del proyecto, Sara Jiménez, alias Kenzy, y Roberto La Lueta, o simplemente Rober.

Este jueves lucharán en la segunda semifinal por llegar a la final del próximo sábado, 11 de mayo, aunque los vaticinios de las casas de juego los sitúan en el antepenúltimo puesto de los 46 participantes del festival. "Lo que digan las apuestas nos da igual", insisten.

Ya demostraron que no se dejan amedrentar por las circunstancias cuando su tema no fue elegido para participar en Benidorm Fest 2024, como lo habían hecho el año anterior la canción 'Arcadia', y poder optar así a representar a España en esta edición de Eurovisión. Cogieron las maletas y probaron suerte en San Marino, proclamándose ganadores de su selección tras solo dos visitas al país.

"Cuando en Benidorm Fest no eligieron la canción, nos dijimos: 'Esto tiene que salir por alguna parte'. No queríamos meterla en un cajón, porque nos había costado un montón de trabajo", cuentan sobre una de sus principales motivaciones para insistir.

Explican que '11:11' habla de alguien que "desde pequeño se siente encorsetado, yendo como veleta hacia un sitio u otro, pero con una esencia dentro de sí mismo; cuando crece, la encuentra y también gente a la que puede llamar familia elegida, con las mismas pasiones y motivaciones. Y dice: 'Si tú no me quieres, otros me querrán'".

"Es cien por cien nuestra historia", reconoce el dúo, que gracias al mundo eurofán logró ampliar "esa familia" de Megara, hartos de los encasillamientos tras unos primeros discos en una órbita más de "hard rock" y los posteriores prejuicios de los más ortodoxos del género al incorporar otros elementos y darlo en llamar "fucsia rock".

Ya su participación en Benidorm Fest 2023 supuesto "una puerta abierta" a un tipo de gente que no escuchaba normalmente su música. "Nuestro objetivo siempre ha sido abrirnos a más públicos, romper esas fronteras, decir que no mordemos, que esto también lo puedes escuchar y te puede gustar", señalan.

Para quien siga diciendo que el rock está muerto, no conoce Eurovisión, donde, aunque con una presencia minoritaria, casi todos los años alguna propuesta del género hace un gran papel, véase el caso de los italianos Maneskin en 2021 o el del gran favorito a la victoria de esta edición, el croata Baby Lasagna.

"El rock tuvo su época, pero no se puede decir nunca que ha muerto. De hecho, consideramos que está resurgiendo un poco y la prueba está en que en festivales como Eurovisión y en otros medios sí que hay hueco para él", justifica Megara tras haber fijado su objetivo de manera insistente en este festival y alcanzar así una audiencia global.

La prensa especializada, además, ha aplaudido la puesta en escena diseñada por Javier Pageo y que, según el grupo, "es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en Eurovisión".

"En una banda de rock estamos muy acostumbrados a la energía pura. Por ese lado, tiene que ir de la mano con una cosa de escena que sea potente, pero desde que empieza la canción hasta que acaba, en unos 3 minutos, vamos a recorrer un camino con un trasfondo y una historia con mensaje", afirman orgullosos ante una propuesta muy pensada para calar en los más pequeños de la casa.