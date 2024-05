La exposición de Goya en la Aljafería se retrasa hasta el otoño

'Goya, del museo al palacio', la exposición que tienen previsto celebrar las Cortes de Aragón con obras del Museo de Zaragoza mientras este se encuentre en obras, se retrasa hasta el próximo otoño. La presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, y el presidente aragonés, Jorge Azcón, firmaron este jueves en la Aljafería el convenio que hará posible la muestra, y que supondrá una inversión cercana al millón de euros por parte de ambas instituciones. Se trata de un paso más en el proyecto (ya es la tercera vez que se 'presenta') sin que haya mayor novedad que la de la fecha de inauguración. Si en febrero se pensaba que podía inaugurarse en abril, esta mañana Marta Fernández aseguraba abiertamente que "esperamos que arranque en otoño". Las dificultades han llegado a la hora de establecer el marco de la exposición. La exposición se quiere celebrar en la zona monumental de la Aljafería y alojar en ella obras de Goya hacen necesarias ciertas instalaciones de seguridad, control de temperatura y humedad ambiente. Unas instalaciones cuya ubicación hay que estudiar con esmero porque el edificio es Bien de Interés Cultural y Patrimonio Mundial y está muy protegido exterior e interiormente. Resolver este punto es lo que ha retrasado la inauguración de la muestra, que es el eje central de muchas otras cosas.

Para empezar, según subrayaba este jueves Marta Fernández, la muestra es el pistoletazo de salida de las actividades que Aragón va a organizar para conmemorar el 200 aniversario de la muerte de Goya. Así que, desde este otoño y hasta 2029, se van a suceder las iniciativas en torno al pintor de Fuendetodos.

El Museo de Zaragoza va a ceder a la muestra medio centenar de obras (de Goya y de otros artistas coetáneos). En los últimos meses, los técnicos del museo han trabajado para desalojar toda la planta superior, que es la que va a ser objeto de la remodelación. Se han trasladado los despachos y las obras y bienes de valor, convenientemente protegidos. Pero la obra arquitectónica, contra lo que pudiera parecer, no se ha iniciado, al parecer porque no se ha concedido aún la licencia. El museo cerró sus puertas el pasado 2 de noviembre y, según algunas fuentes, desde finales de febrero todo está a punto para que los operarios empiecen a trabajar. Todo apunta, pues, que el centro no volverá a reabrir hasta entrado 2026. El plazo de ejecución de las obras es de 18 meses, por lo que, a poco que se acumule algún pequeño retraso, en el inicio de los trabajos, en su transcurso, o en la posterior adecuación de los espacios, no se llegará a abrirlo en diciembre de 2025, sino que será ya en 2026. El inicio oficial del bicentenario será el 16 de abril de 2028.

Mientras, se trabaja ya en los dos centros dedicados a Goya que se crearán en la plaza del Pilar. Según el director general de Cultura, Pedro Olloqui, presente en la firma del convenio, la idea es "tener concluido el anteproyecto y proyecto arquitectónicos en la segunda parte de este mismo año. Vamos a encargar ya distintos estudios, como los de cargas, para empezar a trabajar en la licitación. Convertir unos juzgados en museo es más complejo de lo que pueda parecer arquitectónico. La idea es que en la primavera de 2025 hayamos solicitado ya la licencia de obras".