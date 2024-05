Paul Auster, aclamado e innovador autor cuya muerte conmociona al mundo editorial de Estados Unidos

El aclamado escritor estadounidense Paul Auster falleció la noche del martes a los 77 años en su casa del neoyorquino barrio de Brooklyn, lugar que inspiró algunas de sus mejores historias, como consecuencia de un cáncer de pulmón, dejando un prolífico legado literario pero también cinematográfico.

Tras graduarse de literatura inglesa en la Universidad de Columbia, publicó -bajo el seudónimo de Paul Benjamín- su primera novela policíaca 'Squeeze Play' (1982) y luego 'La invención de la soledad' (1990), esta de corte autobiográfico.

Su definitivo despegue como escritor le llegó en 1985 con la novela 'La ciudad de cristal', primera de 'La trilogía de Nueva York' junto con 'Fantasmas' (1986) y 'La habitación cerrada' (1986), un fenómeno literario con gran difusión internacional traducido en decenas de idiomas.

En 1990 salió al mercado 'Pista de despegue-Poemas y ensayos' y 'La música del azar'. Con éste último, fue nominado al premio Faulkner de obras de ficción y también llegó al cine en 1993 bajo un guion del propio Auster -que también actuó- en una película dirigida por Philip Haas.

'El cuaderno rojo' (1993) o 'Mr. Vértigo' (1994), 'Dream days at the Hotel Existence' (1998), 'Tombuctu' (1999), 'Creí que mi padre era Dios' (2001), 'El libro de las ilusiones' (2003), 'Brooklyn Follies' (2005), 'Diario de invierno' (2012) -una autobiografía en la que se observa a sí mismo desde fuera- y '4 3 2 1' (2017), entre otros títulos, siguieron avalando década tras década a un autor que también sentía gran atracción por el mundo audiovisual.

Escribió el guión para la película 'Smoke' (1995, Wayne Wang), también dirigió junto a Wang la cinta 'Blue in the face' (1995) y guionizó y dirigió -ya en solitario- el filme 'Lulu on the bridge' (1998).

Entre sus últimos ensayos están 'La llama inmortal de Stephen Crane' (2021) y 'Un país bañado en sangre' (2023), donde mezcla biografía, anécdotas históricas y un análisis desde el origen de Estados Unidos. hasta los conflictos armados de la actualidad por entonces.

Tras hacerse público que padecía cáncer de pulmón, Auster publicó 'Baumgartner' (2023), una historia sobre el amor, el deseo, la pérdida y la memoria.

El también doctor "honoris causa" de la Universidad Nacional de General San Martín (Argentina) y de la Universidad Autónoma de Madrid, ostenta igualmente el premio Príncipe de Asturias de las Letras desde 2006 y el título de Comandante de la Orden de las Artes y las Letras entregado por Francia en 1992.

Reacciones al fallecimiento

Parte del mundo editorial estadounidense, conmocionado aún por la noticia del fallecimiento que se divulgó a última hora del martes, despedía en redes sociales este miércoles por la mañana al autor.

"Estamos muy tristes y apenados por la noticia de la muerte de Paul Auster. Paul fue una figura destacada en la lista de Faber y uno de los verdaderamente grandes innovadores de la literatura del último medio siglo", publicó en la red X la editorial Faber Books, con la que el autor trabajó durante 36 años.

Asimismo, Faber Books tuvo palabras de apoyo para la esposa de Auster, la también escritora Siri Hustvedt (madre de su hija Sophie, actriz y cantante): "Tenemos muchísimos recuerdos felices del tiempo que pasamos con Paul y su esposa Siri Hustvedt (...) Nuestros pensamientos están con Siri, su familia y amigos".

Desde la cuenta en la misma red social del Premio Booker, uno de los galardones literarios más prestigiosos en habla inglesa, también mostraron su pesar por el deceso.

"Nos entristece mucho saber del fallecimiento del nominado al Premio Booker, Paul Auster, cuyo trabajo conmovió a lectores e influyó en escritores de todo el mundo, y cuya generosidad se sintió en otros tantos sectores. Extendemos nuestro más sentido pésame a su esposa Siri Hustvedt y a su familia", reza su publicación en X.