Albert Pla: "Hago lo que puedo y siento, lo que me sale: por ahí voy tirando"

En este ‘Rumbagenarios’ que le trae a Zaragoza trabaja usted en familia: literal y elegida, además.

Era algo que tenía muchas ganas de hacer, trabajar con Judit (Farrés, su pareja) es algo de tiempo ha: ella se encarga de los arreglos, además. Colaborar con Diego (Cortés, guitarrista) en los conciertos está muy bien también, estamos malacostumbrados a los teatros y ahora nos enfrentamos a público de pie, más distendido y fiestero; es una cuestión de medio, mensaje y expresión que debe tenerse en cuenta. Contar con Cristina (López), Ana (Brenes), Sara (Sambola), más Belén (Martí) en esa coreografía pugilística suya, es un puntazo.

¿Han cazado ustedes el duende rumbero, primo del duende flamenco?

El duende está en el escenario, y no hay que buscarlo, te lo encuentras o se te esconde. ¿Sabes? Puedes cantar o tocar muy bien, que si no hay duende, no hay nada.

¿Había rumba en su infancia?

Mucha. Toda mi infancia se resume en rancheras y rumbas. No sé, si me hablas de rancheras puedo elegir cualquiera de Cuco Sánchez, José Alfredo Jiménez o Agustín Lara, y luego las de Peret y Bambino en la rumba. Peret y su Iglesia Evangélica de Filadelfia, ¡ya ves! Sentó las bases de la rumba, creó escuela. Tuvo una familia muy numerosa parece ser. Los músicos que llevó alargaron su huella: ese modo de tocar y de ver la música es algo concreto, que los nietos mantienen a día de hoy. Tocamos juntos alguna vez, Peret y yo: por ejemplo, en el disco de rumba con Chipén. Y compartimos trabajo con músicos como Carles Benavent o Kitflus.

Don Josep Mas, Kitflus: un grande de la música.

Es clave en la rumba, y lo digo sin ser un entendido, es lo que pienso. Hablamos del tío que también ha tocado con Serrat, Manzanita, Chiquetete, ha producido a todo el mundo.. no sé de donde saca el tiempo. El estudio suyo siempre ha sido un punto de encuentro de músicos que han creado escuela.

"Me gusta mucho ser actor; ser director no, es muy cansado."

Ha hecho usted versiones de Jeannette con ‘Yo soy rebelde’ y de Enrique Iglesias con ‘Una experiencia religiosa’. Dos ramalazos de historia del pop patrio. ¿Con cuál está más satisfecho?

Me gustan las dos, las sigo cantando, cada una tiene su tiempo. La de Jeannette en ‘Airbag’ fue divertida para mí; lo de la experiencia religiosa es un cachondeo, me lo paso de lujo haciéndola.

¿Qué le han aportado sus apariciones en las pantallas, desde ‘Airbag’ a ‘La Mesías’?

La mitad de mis buenas sensaciones vienen de la imagen, de la tecnología. Me gusta mucho ser actor; ser director no, es muy cansado. Disfruto del mundo audiovisual; cada vez que te llaman para actuar es un gustazo... y más que haría, si tuviera tiempo.

Su figura se asocia muchas veces a la palabra transgresión. ¿Lo entiende, le gusta la idea?

Pues no es lo que quiero, no lo persigo; hago lo que puedo y siento, lo que me sale. Por ahí voy tirando, y fíjate que siempre pienso que esta vez no me van a hacer caso, no me van a escuchar. Luego se me pasa.

En Zaragoza tiene un par de buenos amigos artistas con la K como bandera y mascarón de proa: Kase.O y Kabezabolo. ¿Espera verlos en la Oasis?

De las cosas buenas de ir a Zaragoza elijo los cafés con Manolo Kabezabolo y las cenas con Javier Ibarra. De hecho, los bolos se están convirtiendo en excusas para ver a los amigos. Modestia aparte, fui el primero en dar la lata con Kase.O; grabó ‘Veintegenarios’ conmigo y tenía 16 años. Algo haremos este viernes en la Oasis, sí, lo hemos hablado, pero sobre todo será un placer compartir rato con los dos.