Canciones y trabajo: de Luis Aguilé a Britney, de Nina Simone a Godfathers o John Lennon

El 1 de mayo no es el Día del Trabajo, como también se le llama coloquialmente, sino el Día Internacional de los Trabajadores. Hay un abismo entre ambos conceptos, pero despejar la ecuación es simple, hasta sin matemáticas: ese día no se trabaja. Si se vive en Madrid en este 2024 (hay festivo autonómico el jueves 2 de mayo) hay que buscar un modo de librar el viernes 3 y marcarse un puente de cinco días que se acerca al concepto de acueducto.

Si no es posible tal componenda, como ocurre en casi todo Aragón, al menos hay un respiro, una islita en medio de la torrentera laboral de la semana. Buena parte de la población activa puede descansar y encarar los dos últimos días de esfuerzos previos al sábado con otro talante. Puestos a disfrutar de esa jornada de asueto, la música siempre es buena compañía. Vaya pues, por delante, esta compilación de 22 temas variopintos que aluden al trabajo y los trabajadores.

El lstado comienza con Raphael y ‘La canción del trabajo’, versión en español de Nat Adderley con letra de Clavero y arreglos de Manuel Alejandro. ‘Work song’ también figura en este listado en la incomparable voz de Nina Simone, y hay otra ‘Work song’ de una de las sensaciones vocales de la última década, el irlandés Hozier.

De las bromas a las veras

Luis Aguilé tiene muchos himnos, pero ‘Soy currante’ es sin duda uno de ellos. En cuanto a Los Tigres del Norte, reyes del narcocorrido mexicano, ese ‘Trabajo por mi cuenta’ es una oda atípica al autónomo.

‘Work’, de Morgan, es una delicia anglo de factura española, con la voz de Nina de Juan como garantía perenne de magia. La reina Dolly Parton sigue cantando ‘9 to 5’, el himno currante de horario estándar, y entresacado del ‘Off the wall’ de Michael Jackson -popularmente conocido como ‘el de antes de Thriller’: un pedazo de álbum, por cierto- asoma ‘Workin’ day and night’, de alma estajanovista. Por su parte, el ‘Work’ de Bob Marley esconde una historia de peso y conciencia bajo el ropaje reggae.

El ‘Work’ de Rihanna y Drake es un de los mayores éxitos de la historia de la música si se atiende a registros numéricos: casi 1.400 millones de escuchas en Spotify. En cuanto a ‘Birth, school, work, death’, clásico de The Godfathers, la alusión laboral es solo la cuarta parte, pero claramente se trata de la más duradera en esta revisión cruda de la vida humana.

‘Workers song’, de The Dropkick Murphys, es la visión punk, celta y festiva de la realidad ‘currela’. ‘I ain’t no miracle worker’, de los suecos The Hellacopters, endurece la reflexión en el sonido y la carga semántica. ‘Working class hero’, de Lennon, pertenece a su primer elepé con la Plastic Ono Band, y habla de la clase obrera inglesa de los 50, 50 y primeros 60. ‘A trabajos forzados’ es una poesía de Gala cantada por Antonio Vega: no alude a nada laboral, pero al ser una de las canciones más bonitas de la historia, ponerla en una lista agarrando tangencialmente la semántica del esfuerzo es procedente.

Larry Fleet clama por el ‘Working man’ desde Nashville, con el country como bandera: Hendrik Roever y Los Deltonos hablan de ‘trabajo’; el recordado Carlos Cano ofrece a la causa ‘La murga de los currelantes’; Little Pepe, malagueño con alma jamaicana, nos manda ‘A trabajar’, mientras que Mecano clamaba en 'Hoy no me puedo levantar' aquello de 'hay que ir al trabajo, no me da la gana'.

El siempre original Marc Rebillet (busquen sus vídeos de canciones callejeras e interactividad rayana en la performance bizarra) se lanza al funk con un himno literal: ‘Essential workers anthem’. Por último, Britney aporta el tema de ‘explicit lyrics’, reproducido 326 millones de veces en Spotify: ‘Work bitch’. Vergonzosos del mundo, si lo vais a bailar en casa con las polainas de agarre máximo para deslizar sobre el terrazo, disfrutad de la experiencia. Si tenéis piscina, este colofón también viene al pelo.