Naiara y Lucas, de OT: el público espera que haya beso en el concierto de Zaragoza

La de Juanjo y Martin podría no ser la única pareja con sangre aragonesa fraguada en la Academia de Operación Triunfo 2023. Es un secreto a voces: tanto, que no es un secreto, aunque no exista confirmación alguna (y sí desmentidos, de hecho) por parte de los protagonistas del rumor: Naiara, que este lunes cumple 27 años, y el uruguayo Lucas Curotto, primer nominado de la edición y que, sin embargo, acabó llegando lejos en el programa. Por tener, tienen hasta nombre compuesto: Lunai, siguiendo la fórmula empleada en el pasado con parejas famosas como Bennifer o Brangelina.

Naiara fue muy directa al salir de OT 2023 como triunfadora. “Entre él y yo hay hermandad, somos muy amigos y hay veces que siento como que no estamos del todo evolucionados cuando una amistad entre un hombre y una mujer se ve como algo más allá”. Lucas, por su parte, aclaraba en el mismo sentido que “nos escribimos un montón, nos respondemos las historias, hablamos un montón por el chat, lo que pasa que claro eso no se ve, eso ya es parte de la intimidad entre nosotros y no lo publicamos todo”.

Estoy en bucle con Lucas y Naiara en Dime 🫣🫠 #GiraINGOT23 pic.twitter.com/bmkft7jIZG — Salma✨ (@salmma_hg) April 27, 2024

Chispas en Bilbao

Sin embargo, el pasado fin de semana hubo un momento de máxima expectación en el primer concierto de la gira de Operación Triunfo por los escenarios de toda España. Durante la interpretación del tema ‘Corazón hambriento’, cantado originalmente hace una década por India Martínez (con Abel Pintos como invitado). La gente esperaba salseo y tanto Naiara como Lucas se aplicaron en un momento de máxima intimidad sobre el escenario, llegando incluso a rozar nariz con nariz.

El público presente y la comunidad de seguidores del programa, a tenor de los mensajes en las redes de ambos, estaba más deseoso de ver un beso en público que de conocer la situación sentimental de ambos, aunque el ósculo formase parte del guión.

Algunas frases en el muro de Instagram de la zaragozana se explican solas. “Espero que ya que ella es de Zaragoza, ahí haya beso. Es que yo voy a Zaragoza, jajaja”, apuntaba Anto. “Lo de ayer en el escenario fue mágico, sola brillas como la reina que sos, con Lucas se potencian tanto que hasta en una frase se vuelven extraterrestres”, decía Claudia Bianchi con acento porteño. No obstante, la mayoría de los comentarios aludían expresa y elogiosamente al desempeño escénico de Naiara. “Aún sigo emocionada de haberte visto brillar de la manera que lo hiciste! Qué orgullo ser del #TeamNaiara”, apuntaba Sandra.

La siguiente parada de la gira es el 18 de mayo en Fuengirola (Málaga); el grupo ‘triunfito’, en el que también destaca el magallonero Juanjo Bona, va a seguir luego por Murcia (24 de mayo), Barcelona (1 y 2 de junio), Sevilla (13 de junio), Granada (15 de junio), Zaragoza (21 de junio, espacio Expo), Madrid (27 y 28 de junio), El Puerto de Santa María (Cádiz, 6 de julio) y Valencia (13 de julio).